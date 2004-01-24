روابط عمومي شركت پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ، روابط عمومي برتر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، يازدهمين جشنواره برترين هاي روابط عمومي هاي كشور در حالي برگزار شد كه بيش از يك هزار و 800 اثر از 168 روابط عمومي در سراسر كشور به دبيرخانه جشنواره ارسال شده بود و اين تعداد شركت كنندگان سه برابر مجموع دوره هاي قبل بوده است.

براساس اين گزارش، روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي در بخش سازمانهاي اقتصادي به علت ارائه كار برتر در گروه انتشارات و تبليغات گرايش پوستر به دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه جشنواره نائل آمد و همچنين تنديس جشنواره و لوح تقدير به ارايه كار برنامه اي برتر در خصوص اطلاع رساني در باره بنزين بدون سرب به اين روابط عمومي تعلق گرفت.

اين هفتمين بار است كه روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي جزو برترين روابط عمومي كشور شناخته ميشود.