ساخت شهرهای جدید در گلستان پیگیری شود/ تسهیلات ویژه برای مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی، ظهر جمعه در سفر استانی خود به گلستان و مراسم کلنگ زنی طرح ملی تامین مسکن، اظهار کرد: لایروبی خلیج گرگان در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۹۰ هزار نفر از گلستان برای طرح جهش مسکن در چهار سال پیش بینی کردیم، افزود: چون می‌خواهیم سالی یکی میلیون مسکن بسازیم به برنامه چهارساله نخواهیم رسید و به همین دلیل به دو برنامه دو ساله کار را تقسیم کرد.

وی یکی از مشکلات استان های شمالی را تامین زمین اعلام کرد و گفت: ولی از راه و شهرسازی استان تشکر می‌کنم زیرا برای ۲۶ هزار واحد مسکونی زمین تهیه کرده و آماده بارگذاری است.

قاسمی یکی از موضوعات مهم در طرح جهش تولید مسکن را ایجاد شهرک‌های جدید اعلام و اظهار کرد: چند محدوده هم برای شهرهای جدید انتخاب و شروع شده و به زودی شورای برنامه‌ریزی استان پیگیر خواهد بود تا در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب برسند.

وی تاکید کرد: از مسئولان می‌خواهیم شهر و شهرک‌های جدید گلستان به سرعت پیگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی طرح ملی مسکن را فرصت خوبی برای خانه دار شدن افراد فاقد مسکن دانست و گفت: اگر نتوانیم در این طرح افراد فاقد مسکن را صاحب خانه کنیم شاید دیگر نتوان فرصتی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: دولت مصمم است منابعی که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده را به کار بگیرد تا نیازهای مسکن را برطرف کند.

قاسمی اضافه کرد: تسهیلات خوبی توسط دولت پیش بینی شده و تعهدات خوبی از نظر تخفیف مسکن و نظام مهندسی ایجاد کرده تا به نهضت ملی مسکن کمک شود.

وی بیان کرد: قطعاً با ساعت چهار میلیون مسکن، عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت مسکن و اجاره تغییر می‌کند.