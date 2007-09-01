سهم استان مرکزی در اقتصاد کشور بیش از چهار درصد است

ساووش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در 10 سال اخیر، سهم استان مرکزی در اقتصاد کشور چهار درصد بوده است که با اجرای برنامه های مدون و بهره گیری از تمام توانمندی های بخش کشاورزی و صنعت استان، این میزان تا پایان برنامه چهارم به شش درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به این که در چهارماهه نخست امسال صادارت این استان به 165میلیون دلار کالای غیرنقدی به 44 کشور جهان رسیده است، اظهار داشت: شرایط برای افزایش سهم استان به شش درصد فراهم است و با حرکتی جدی در این زمینه به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.