سهم استان مرکزی در اقتصاد کشور بیش از چهار درصد است

ساووش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در 10 سال اخیر، سهم استان مرکزی در اقتصاد کشور چهار درصد بوده است که با اجرای برنامه های مدون و بهره گیری از تمام توانمندی های بخش کشاورزی و صنعت استان، این میزان تا پایان برنامه چهارم به شش درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به این که در چهارماهه نخست امسال صادارت این استان به 165میلیون دلار کالای غیرنقدی به 44 کشور جهان رسیده است، اظهار داشت: شرایط برای افزایش سهم استان به شش درصد فراهم است و با حرکتی جدی در این زمینه به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.
امینی خاطرنشان کرد: از مجموع صادرات چهار ماه اخیر، 45 درصد سهم بخش صنعت و معدن، 40 درصد سهم صنایع پتروشیمی و سهم بخش کشاورزی و صنایع دستی در مجموع 15 درصد بوده است.
وی یادآور شد: با ایجاد فضای مثبت و همدلی در بخش های مختلف و تولیدات مناسب جهت صادرات داخلی و خارجی و برقراری ارتباط تنگاتنگ با سایر تجار و بازرگانان و نیز ایجاد و فعال نمودن بخش خصوصی در قالب شرکت های هلدینگ و تقویت ناوگان حمل و نقل این میزان را افزایش داد.
رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به جذابیت فعالیت اقتصادی در استان بیان داشت: به دلیل سرعت در انجام ثبت سفارشات در مدت 30 دقیقه تعداد ثبت سفارشات صورت گرفته در چهار ماهه اخیر به یک هزار و 475 فقره به ارزش 220 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه مدت مشابه سال قبل از آن از نظر تعداد 36 درصد رشد داشته است.
امینی عنوان کرد: در زمینه تمدید و صدور کارت بازرگانی نیز در این مدت 109 فقره کارت بازرگانی تمدید و صادر شده است که این تعداد در همین مدت در سال گذشته، 66فقره بوده است و در استان مرکزی 300 تاجر و بازرگان دارای کارت بازرگانی هستند.
نظر شما