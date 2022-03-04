به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی علی آباد کتول، اظهار کرد: روند مرسوم گذشته در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری برچیده خواهد شد و برای مبارزه با فساد اداری، سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی جای کاغذ بازی را خواهد گرفت.

وی افزود: باید در اعطای مجوز سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، قاعده‌های اشتباه گذشته را فراموش کنیم و روند خدمت رسانی به فعالان اقتصادی شفاف باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور محترم بر دقت نظر و همراهی تمام دستگاه‌ها اجرایی و خدماتی برای اعطای مجوزهای سرمایه گذاری است.

خاندوزی یادآور شد: با این دستور رئیس جمهور، ادارات در مسیر گره گشایی از دغدغه‌های سرمایه گذاران همکاری بیشتری داشته‌اند.