به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی علی آباد کتول، اظهار کرد: روند مرسوم گذشته در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری برچیده خواهد شد و برای مبارزه با فساد اداری، سامانههای هوشمند و الکترونیکی جای کاغذ بازی را خواهد گرفت.
وی افزود: باید در اعطای مجوز سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، قاعدههای اشتباه گذشته را فراموش کنیم و روند خدمت رسانی به فعالان اقتصادی شفاف باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور محترم بر دقت نظر و همراهی تمام دستگاهها اجرایی و خدماتی برای اعطای مجوزهای سرمایه گذاری است.
خاندوزی یادآور شد: با این دستور رئیس جمهور، ادارات در مسیر گره گشایی از دغدغههای سرمایه گذاران همکاری بیشتری داشتهاند.
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