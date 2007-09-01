شیعه مترقی ترین تفکر حاکم بر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی صبح امروز در جمع اهالی بخش قهستان بیرجند مستضعفان را وارثان واقعی زمین دانست و افزود: ظهور منجی عالم بشریت و حضور مصلح کل از وجوه افتراقی و اشتقاقی تمامی ادیان الهی است.

وی اظهار داشت: همه ادیان از مسیحیت تا یهودیت به ظهور منجی عالم معتقدند و تنها در کیفیت حضور و ظهور اختلاف نظر دارند.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ما شیعیان با استناد به آیات الهی و با عنایت به روایات و احادیث پیامبر اکرم و ائمه معصومین اعتقادی راسخ، نه از سر عشق و ارادت که از سر استدلال و معرفت به ظهور آخرین ذخیره الهی داریم.

مرتضوی از نشانه های ظهور حضرت مهدی به گسترش عدل و داد اشاره کرد و بیان داشت: غیبت حضرت مهدی (ع ) به منزله ضعف ظرفیت افراد جامعه است.وی پیروزی نبرد 33 روزه لبنان را از الطاف الهی عنوان کرد و ادامه داد: نقش اعتقادات دینی و عنایت حضرت مهدی (ع) در این پیروزی بر همگان هویدا و آشکار است.