هدف ما برپايي اردوي شبانه روزي نيست

به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه 9 روزبه بازي تيم فوتبال پرسپوليس با استقلال تهران وقت باقيست، برپايي اردوي شبانه روزي توسط اين تيم درهتل المپيك تا حدودي از روال عادي خارج است.

ابراهيم آشتياني سرپرست پرسپوليس درگفت وگو با خبرنگار "مهر" دراين مورد گفت : هدف ما از حضور درهتل المپيك برپايي اردوي شبانه روزي نيست و تنها با اين دليل كه تمرينات ما دردونوبت صبح و بعدازظهر برگزارمي شود ناچارشديم براي جلوگيري ازخستگي احتمالي بازيكنان دست به چنين اقدامي بزنيم.

آشتياني ادامه داد : براساس تصميم بگوويچ روزهايي كه تيم دردو نوبت صبح و بعد ازظهر تمرين دارد ، بازيكنان ناهار را در هتل صرف مي كنند. امروز شنبه هم به همين خاطر بازيكنان از صبح در هتل المپيك اردو زدند و پس از تمرين عصر امروز مجددا به هتل بازخواهند گشت تا شب را در كنار هم سپري كنند.

سرپرست پرسپوليس درپايان يادآورشد: تمرينات پرسپوليس صبح و بعداز ظهر فردا هم درزمين ايران تاير پيگيري خواهد شد و بازيكنان روز دوشنبه را به استراحت خواهند پرداخت.