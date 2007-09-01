وزارت جهاد کشاورزی دستور خرید توافقی برنج محلی را صادر کرد

دبیرانجمن برنج کشوردر گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال ارقام محلی برنج به صورت توافقی خریداری می شود، گفت: در سال جاری با دستور وزارت جهاد کشاورزی ارقام محلی ازطریق سازمان تعاون روستایی به صورت توافقی خریداری خواهد شد.

جمیل علیزاده شایق با اشاره به کاهش 10 درصدی سطح زیر کشت ارقام پرمحصول برنج درسال جاری، عنوان کرد: علی رغم تولید 2 میلیون و250 تا 300 هزار تن برنج در سال جاری هنوز مراکز خرید تضمینی ارقام پرمحصول دراستان‌های شمالی کشورمستقر نشده است.

وی اظهار داشت : با توجه به نرخ 3/14 درصدی تورم افزایش قیمت خرید تضمینی برنج در سال جاری حتی یک درصد نیز سبب بالاتر رفتن نرخ خرید ارقام پرمحصول نشده بلکه اعلام نرخ خرید تضمینی در فروردین ماه امسال اهرم کاشت این ارقام را از کشاورزان سلب کرده است.

دبیر انجمن برنج کشور،بیان کرد: قیمت تضمینی برنج خزر، فجر وساحل 6800 ریال، برنج ندا و نعمت 5600 ریال، برنج سپیدرود5800 ریال و برنج آمل ، چرام و یاسوج 4900 ریال است.

وی با اشاره به ضرورت قرار گرفتن ارقام جدید در جدول خرید تضمینی، عنوان کرد: طی 10 سال گذشته بالغ بر 10 نوع رقم جدید برنج معرفی شده اما به دلیل روند کند قیمت گذاری بر روی این ارقام هنوزبسیاری از آنها در جدول خرید تضمینی قرار ندارند؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه باید سکوت خود را بشکند.

شایق تصریح کرد: اعمال نظارتی جدی از سوی وزارت بازرگانی بر روی فروش ارقام وارداتی برنج درمراکز خرید درشرایط کنونی امری ضروری است، زیرا درحال حاضرهر کیلو برنج در استان مازندران از کیلویی 1500 تومان به 1700 تومان افزایش یافته است.