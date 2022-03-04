  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۲۹

وزیر بهداشت:

۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی بیمارستان‌های گلستان اختصاص یافت

۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی بیمارستان‌های گلستان اختصاص یافت

گرگان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی بیمارستان‌های گلستان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری گلستان اظهار کرد: ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی بیمارستان های استان و ۳۰۰ میلیون تومان برای بیمارستان کودکان گرگان اختصاص یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: هزار میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان گرگان دیده شده است، ضمن اینکه طرح گسترش بیمارستان علی آبادکتول را در دستور داریم.

وی ادامه داد: بیمارستانی در شهرستان رامیان وجود ندارد و در مصوبات سفر دیده نشده که باید برای آن فکری کنیم.

عین اللهی اضافه کرد: ارتقای بیمارستان ۳۲ تختخوابی رامیان به ۶۴ تختخوابی از دیگر برنامه های هیات دولت در سفر به گلستان است.

کد مطلب 5438635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه