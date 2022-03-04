به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری گلستان اظهار کرد: ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی بیمارستان های استان و ۳۰۰ میلیون تومان برای بیمارستان کودکان گرگان اختصاص یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: هزار میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان گرگان دیده شده است، ضمن اینکه طرح گسترش بیمارستان علی آبادکتول را در دستور داریم.

وی ادامه داد: بیمارستانی در شهرستان رامیان وجود ندارد و در مصوبات سفر دیده نشده که باید برای آن فکری کنیم.

عین اللهی اضافه کرد: ارتقای بیمارستان ۳۲ تختخوابی رامیان به ۶۴ تختخوابی از دیگر برنامه های هیات دولت در سفر به گلستان است.