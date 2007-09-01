کلیساهای مسیحی بریتانیا مومنان را از شرکت در کلاسها یوگا منع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منبع اینترنتی، کلاسهای یوگا تاچندی پیش در کلیسای باپتیستها در سیلور استریت و کلیسای سنت جیمز در تانتون برگزار می شد اما کشیشهای این دو کلیسا از برگزاری آن جلوگیری به عمل آورده و آن را تصنعی و غیر مسیحی توصیف کردند.

مقامات مسیحی اظهار داشتند که یوگا به دستورالعمل معنوی کلیسا تجاوز می کند. گروه های وابسته به "بابا رام دِو" در سراسر بریتانیا کلاسهای یوگا برگزار می کنند که این کلاسها اخیرا به اسکاتلند نیز کشیده شده است. اغلب مردمان آسیایی تبار در این گردهمایی ها شرکت می کنند اما در برخی موارد غیر آسیاییها نیز از توصیه ها و تمرینهای این کلاسها سود می برند.

برگزار کننده یکی از این کلاسها اظهار داشت که در این کلاسها هیچ عاملی برای برهم زدن ذهن و یا ایجاد هر نوع شکل دلخواهی وجود ندارد. کلیسا ماهیت یوگا را درک نکرده است.

از سوی دیگر مقامات کلیسایی استدلال کردند که یوگا به نوعی برزندگی معنوی فرد تأثیر می گذارد که مسیحیان به آن اعتقاد ندارند. هرنوع فلسفه یا اعتقاد جایگزین ایمان و دین فردی شود کذب و جعلی محسوب می شود و ما از مردم می خواهیم به حقیقت فکر کنند.

یوگا ریشه هندوئیسم داشته و تلاش می کند با استفاده از تکنیکهای آرامش و سست کردن عضلات فرد را به حالت آرامی از ذهن وارد کند که این حالت به نوعی با معنویت سروکار دارد.

مقامات کلیسا اعتقاد دارند که فلسفه یوگا را نمی توان از عمل آن جدا کرد، آموزگار یوگا نیز آن را به عنوان فلسفه یوگا آموزش می دهد، اما ما مسیحیان این فلسفه را حقیقی نمی دانیم.

