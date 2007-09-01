تکمیل فرم وام خوابگاه اجباری شد / وزارت علوم خواستار تصویب اعتبار 5/1میلیارد دلاری برای صندوق رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، کلانتری صبح امروز در نشست ادارات رفاه دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود : وام خوابگاه عملیاتی است که توسط ادارات رفاه باید انجام شود و این حرکت به هر شکل ممکن باید امسال با کمک همکاران دانشگاهی در ادارات رفاه صورت گیرد تا بتوان با دریافت اجاره بها ، سقف درآمد اختصاصی صندوق را به حدی برسانیم که میزان پرداخت وام کاهش پیدا نکند و از طرفی نیز تجهیز خوابگاه ها به خوبی صورت گیرد.

وی اضافه کرد : صندوق رفاه دانشجویان باید درآمد داشته باشد که یکی از راه های کسب درآمد صندوق، وصول اجاره بهای خوابگاه ها است.

کلانتری از تقاضای وزارت علوم برای تصویب اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری ویژه صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت : حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده اند که اگر تصویب شود، یک و نیم میلیارد دلار به صندوق کمک می شود و دیگر صندوق رفاه دانشجویان از دولت پولی نمی خواهد و موجب می شود که گردش پرداخت و بازپرداخت به نوعی صورت گیرد که هیچ دانشجویی نداشته باشیم که به خاطر نگرفتن وام دلخور باشد و از تحصیل بازماند.