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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

کلانتری خبر داد:

تکمیل فرم وام خوابگاه اجباری شد / وزارت علوم خواستار تصویب اعتبار 5/1میلیارد دلاری برای صندوق رفاه

تکمیل فرم وام خوابگاه اجباری شد / وزارت علوم خواستار تصویب اعتبار 5/1میلیارد دلاری برای صندوق رفاه

مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان گفت : تمام دانشجویانی که می خواهند از خوابگاه استفاده کنند باید فرم وام خوابگاه را پر کنند و بعد وارد خوابگاه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلانتری صبح امروز در نشست ادارات رفاه دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود : وام خوابگاه عملیاتی است که توسط ادارات رفاه باید انجام شود و این حرکت به هر شکل ممکن باید امسال با کمک همکاران دانشگاهی در ادارات رفاه صورت گیرد تا بتوان با دریافت اجاره بها ، سقف درآمد اختصاصی صندوق را به حدی برسانیم که میزان پرداخت وام کاهش پیدا نکند و از طرفی نیز تجهیز خوابگاه ها به خوبی صورت گیرد.

وی اضافه کرد : صندوق رفاه دانشجویان باید درآمد داشته باشد که یکی از راه های کسب درآمد صندوق، وصول اجاره بهای خوابگاه ها است.

کلانتری از تقاضای وزارت علوم برای تصویب اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری ویژه صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت : حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده اند که اگر تصویب شود، یک و نیم میلیارد دلار به صندوق کمک می شود و دیگر صندوق رفاه دانشجویان از دولت پولی نمی خواهد و موجب می شود که گردش پرداخت و بازپرداخت به نوعی صورت گیرد که هیچ دانشجویی نداشته باشیم که به خاطر نگرفتن وام دلخور باشد و از تحصیل بازماند.

کد مطلب 543868

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