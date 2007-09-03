107 گفتگو با چهره های ادبی و هنری منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر علاوه بر نامبردگان گفتگو با افرادی چون داود رشیدی، محمد شمس لنگرودی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، لوریس چکناواریان، محمد اصفهانی، بهرام بیضایی، محمد صالح علاء، رسول یونان، کیومرث منشی زاده و... به چشم می خورد.

گفتگوهای این کتاب شاعران، نویسندگان، خوانندگان و آهنگسازان، نقاشان، کارگردانان و سایر فعالان هنری را دربرمی گیرد. برخی مصاحبه های کتاب به صورت گپ و گفت قبلا در روزنامه آسیا چاپ شده و بعضی ها هم برای این کتاب انجام شده است. حجم گفتگوها بسته به شخص مصاحبه شونده از دو تا 12 صفحه است.

"دیدار با چهره ها" (گفتگوهای لاله عالم با هنرمندان همراه با مقدمه ای از آیدین آغداشلو) در حدود 400 صفحه با ویرایش پرستو زارعی هم اینک در وزارت ارشاد است. این کتاب را نشر پوینده منتشر خواهد کرد.