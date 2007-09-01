63 پروژه مخابراتی در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسید

محمد علی واحدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه ها را در زمینه تلفن بی سیم، سوئیچ و به روز رسانی، نصب رادیو، کابل کشی مسی، فیبر نوری و نصب آنتن تلفن همراه عنوان کرد.

وی همچنین از بهره برداری سه دفتر خدمات روستایی و ایجاد 16 مورد سیگنالینگ شماره هفت با هزینه ای بیش از 18 میلیارد ریال خبر داد.

واحدی زاده با اشاره به قدیمی بودن امکانات و آنتن روستای یونس آباد از جابجایی و سرویس امکانات جدید مخابراتی این روستا خبر داد و افزود: مشترکین مخابرات از سرویس های جدید مخابراتی بهره مند شدند.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان سمنان بیان داشت: سوئیچ روستای طرود این شهرستان به روز رسانی شده است و با راه اندازی سیگنالینگ شماره هفت در این روستا، مشترکین از تمامی امکانات سوئیچ جدید مخابراتی بهره مند شده و هزینه مکالمات آنان کاهش یافته است.

واحدی زاده ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهر شاهرود را بیش از 43 درصد عنوان کرد و یادآور شد: این ضریب در شهرستان شاهرود بیش از 37 درصد است.