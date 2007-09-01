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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

فلات قاره با کمبود پیمانکار در بخش دریا مواجه است

مدیر طرح‌های سازمانی و توسعه‌ای شرکت نفت فلات قاره گفت: هدایت پیمانکاران از بخش خشکی به دریا مهمترین راه برای کاهش نقش دولت در پروژه‌های نفتی فلات قاره است.

محمد علی قیم درگفتگو با مهر درباره کاهش نقش دولت در پروژه های نفتی به خصوص در بخش دریا گفت: درحال حاضر شرکت فلات قاره با کمبود پیمانکاران در بخش دریا روبروست به طوری که تعداد پیمانکار در بخش دریا بسیار انگشت شمار است.

وی افزود: هدایت پیمانکار از بخش خشکی به دریا مهمترین راه برای کاهش نقش دولت است. قیم استفاده از کالاهای تولید شده توسط پیمانکاران داخلی را از دیگر راه‌های کاهش نقش دولت دانست و افزود: همچنین در این راستا اکثر پروژه ها به صورت EPC یا EOD یا به عبارتی دیگر طراحی ، خرید و اجرا به بخش دولت سپرده می شود.

مدیر طرح‌های سازمانی و توسعه‌ای شرکت نفت فلات قاره همچنین تصمیم گیری‌ها را از دیگر عوامل کند شدن پروژه‌ها دانست و افزود: بعضی از تصمیم گیری‌ها در کشور در حوزه نفت 3 تا 5 سال طول می کشد که ما در تلاش هستیم این مدت زمان به 4 تا 5 ماه کاهش یابد. 

 

 

کد مطلب 543875

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