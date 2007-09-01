به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث مکتوب، سعید نایینی - رئیس موزه ملک - کشف بخشی از ترجمه دایره‌المعارف بریتانیکا در میان آثار حاج آقا حسین ملک را بسیار مهم دانست و گفت: به گفته مرحوم خوانساری - کتابدار مرحوم حسین ملک - وی زمانی را صرف ترجمه دایره‌المعارف بریتانیکا کرد که بعدها به علل نامعلومی از این کار منصرف شد.

وی در ادامه افزود: اسنادی متعلق به تاریخچه کتابخانه ملک، اطلاعات جمع ‌آوری شده درباره جنگ جهانی دوم، اسناد مربوط به تهیه فهرست نسخه‌های خطی و نامه‌های اداری مرحوم ملک از جمله مدارک به دست آمده در خانه اوست که هنوز بخش زیادی از اسناد بررسی نشده است.

رئیس موزه ملک خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم، این اسناد در خانه ملک به نمایش گذاشته خواهند شد.

اوایل‌ سال جاری از سوی خانواده ملک و آستان قدس رضوی، مرمت خانه قاجاری حاج آقا حسین ملک آغاز شده است. این موزه که زندگی مرحوم حاج ‌آقا حسین ملک را به نمایش می‌گذارد تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود.

مرحوم حاج‌ حسین آقا ملک فرزند حاج محمدکاظم ملک التمار 9 ربیع الاول 1292 ه.ق در تهران متولد شد و دروس فارسی و عرب را ابتدا در خدمت شیخ مسیح طالقانی و سپس نزد میرزا ابوالحسن جلو فرا گرفت.

مرحوم ملک از ابتدای عمر به مطالعه و جمع‌آوری کتاب علاقه‌مند بود و این خود مقدمه تاسیس تدریجی کتابخانه و موزه‌ای شد که امروز شهرت جهانی دارد. وی همراه با وقف کتابخانه و موزه، املاک فراوانی در سال 1316 به آستان مقدس رضوی واگذار کرد تا از این رهگذر خارج اداره توسعه کتابخانه‌ای و موزه تامین شود. ملک در تیر ماه 1351 شمسی به دیار باقی شتافت و در جوار حرم مقدس رضوی(ع) به خاک سپرده شد.