به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) و همچنین آمارهای ازدواج و طلاق در کشور تصریح کرد: در قانون تسهیل ازدواج جوانان راهکارهای عملی برای رفع مشکل ازدواج، مسکن و حمایت‌ از زوج‌های بیکار، پیش‌بینی شده است و ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) نیز هر چند به نوعی بخشی از قانون تسهیل ازدواج جوانان را اجرا می‌کند ، ولی ناکافی به نظر می‌رسد چرا که در مواد 2 و 3 و 4 بند الف و ب و مواد 7 و 9 قانون مزبور مشوق‌ها، حمایت‌ها و راهکارهای قابل اجرایی پیش‌بینی شده‌اند.

این گزارش اعطای وام یک میلیون تومانی را برای حل مشکلات ازدواج جوانان کافی ندانست و افزود: اولا میزان وام پرداختی نسبت به نرخ تورم 6/13 درصدی در سال 1385 مبلغ ناچیزی است و ثانیا برای حل مساله ازدواج جوانان باید علاوه بر اعطای وام، به ابعاد مختلف و پیچیده فرهنگی – اجتماعی نیز توجه شود و با عنایت به جامع بودن قانون تسهیل ازدواج جوانان، اجرای آن از سوی دولت واجد ضرورت و اهمیت زیادی به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهش ها در ادامه با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا در بخش اشتغال زایی از محل دو صندوق «حمایت از فرصت های شغلی» و «توسعه اشتغال روستایی» اضافه کرد: در مجموع 33 هزار و 229 شغل از طریق تسهیلات این صندوق ایجاد شده که 12 هزار و 352 مورد آن مربوط به افراد بالای 30 سال بوده است.

مرکز پژوهش ها سپس یکی از مولفه‌های – تعیین کننده - ازدواج را اشتغال ذکر کرد و خاطرنشان ساخت که به جای تسهیل ازدواج باید اشتغال زایی را تقویت کرد زیرا اشتغال باعث ایجاد درآمد در جامعه می‌شود و زمینه رفاه و آسایش را فراهم می‌کند و از این رو فرد برای تشکیل زندگی توجیه قابل قبولی به دست می‌آورد.