می توانستیم نتایج بهتری بگیریم / با دوسال کار نباید توقع مدال داشت

سیدمصطفی کریمی درگفتگو با خبرنگارمهربا مثبت ارزیابی کردن نتایج دو نماینده ایران در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در اوزاکای ژاپن ضمن بیان این مطلب گفت: نمایندگان کشورمان بهتر از این هم می توانستند نتیجه بگیرند. به هرحال این دو نفر تلاش خود را انجام دادند. باید قبول کنیم که ورزشکاران ما درحال حاضر در اوج قهرمانی آسیا هستند، حتی اگر به نتایج مسابقات نگاهی بیاندازیم می بینیم که بسیاری ازقهرمانانی که در مسابقات آسیایی اردن مدال گرفته بودند، نتوانستند به فینال مسابقات جهانی برسند یا مدال کسب کنند. نزدیکی این مسابقات با رقابتهای آسیایی اردن هم مانعی بزرگ بر سر راه ورزشکاران این قاره بود.

وی با بیان اینکه از عملکرد حدادی در این دیدارها رضایت دارد، گفت: احسان حدادی با تلاش فراوان خود توانست از دور مقدماتی به فینال برسد همین جایگاه برای جوانترین پرتابگر دنیا بهترین نتیجه است. سجاد مرادی دیگر دونده کشورمان در 1500 متربه فینال رسید و قطعا اگر کمی تلاش می کرد، می توانست به مرحله فینال نیز برسد، مرادی در 800 مترهم خوب بود اما کم آورد و نتوانست حداقل سهمیه ورودی A المپیک را بدست آورد. کسب دو مدال درمسابقات قهرمانی آسیا توان مرادی را گرفته بود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی افزود: سطح تیم های آسیایی دررقابتهای جهانی دوومیدانی پائین تراز آن حدی بود که انتظار می رفت. آمریکایی ها در مردان و روسیه ای ها در زنان از همه بهتر بودند.

کریمی تصریح کرد: همین دو فینالیست و کسب ورودیه مسابقات جهانی توسط چهار ورزشکار کشورمان در این دیدارها، نتیجه تلاش یک ساله ما بوده است، برای گرفتن نتیجه بهتر به زمان بیشتری نیاز داریم. این مسابقات هر دوسال یکبار است، بنابراین فرصت ما برای کسب یک نتیجه ایده آل تر تنها دوسال می باشد و این زمان برای رشته ای مثل دوومیدانی بسیار کم است. درحالیکه برخی ازکشورها برای کسب مدال در دوومیدانی 30 سال پیش برنامه ریزی کرده اند ما نباید با دو تا سه کار توقع کسب مدال درمسابقات جهانی را داشته باشیم.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب احسان حدادی و سجاد مرادی به همراه مصطفی کریمی رئیس فدراسیون و دکتر عیدی علیجانی نائب رئیس فدراسیون عصر فردا به تهران باز می گردند.