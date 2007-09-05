مصرف ماهی از نابینایی در سالمندان جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد، ماهی به علت داشتن روغن امگا 3 که یکی از انواع اسیدهای چرب است، از کوری موقت، که اغلب در سنین کهنسالی ایجاد می شود جلوگیری می کند.

بر اساس این گزارش ، افرادی که در هفته دو بار یا بیشتر، ماهی مصرف می کنند، نسبت به دیگران از قوه بینایی بهتری برخوردار هستند. البته فواید ماهی و روغن ماهی در سنین نوجوانی و جوانی نیز قابل ملاحظه است اما تاثیر آن در جلوگیری از کوری موقت در سنین بالا مورد تاکید قرار گرفته است.

پزشکان توصیه می کنند که افراد سیگاری و افراد بالای 50 سال، برای جلوگیری از نابینایی، یا به صورت مداوم در هفته روزی دوبار ماهی مصرف کنند.

در صورت عدم مصرف کافی ماهی نیز به سالمندان توصیه می شود، طبق نظر پزشک کپسول های مکمل امگا 3، روغن ماهی و ویتامین های حاوی امگا 3 را در رژیم غذایی وارد کنند.