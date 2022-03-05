به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوشرو صبح شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی البرز اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز راهداری البرز با هدف افزایش ایمنی راهها و کاهش میزان حوادث رانندگی، خطکشی هزار کیلومتر از راههای مواصلاتی اصلی و فرعی استان را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: عملیات خطکشی با اولویت آزادراه کرج- قزوین، جاده کرج- چالوس و محور اشتهارد- نجمآباد با سه اکیپ خطکشی و سه دستگاه از روز سهشنبه، سوم اسفند آغاز شده است و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با بیان اینکه برای اجرای این پروژه پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین میشود.
خوشرو با اشاره به اینکه از ابتدای سال نیز ۴۲۰ کیلومتر از راههای استان با اولویت محورهای شریانی و اصلی خطکشی شدهاند، اضافه کرد: با تلاش نیروهای راهداری استان سعی شده در محورهای مواصلاتی استان مشکلی از بابت خطکشی مشاهده نشود و طبق برنامهریزی و در زمان مقرر خطکشی محورها تجدید و بهروز شود.
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