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۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۰

رئیس اداره ایمنی راهداری البرز خبر داد؛

بهسازی ۱۰۰۰ کیلومتر از راه‌های البرز

بهسازی ۱۰۰۰ کیلومتر از راه‌های البرز

البرز - رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز از آغاز عملیات خط‌کشی هزار کیلومتر از جاده‌های استان برای ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوشرو صبح شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی البرز اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز راهداری البرز با هدف افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش میزان حوادث رانندگی، خط‌کشی هزار کیلومتر از راه‌های مواصلاتی اصلی و فرعی استان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: عملیات خط‌کشی با اولویت آزادراه کرج- قزوین، جاده کرج- چالوس و محور اشتهارد- نجم‌آباد با سه اکیپ خط‌کشی و سه دستگاه از روز سه‌شنبه، سوم اسفند آغاز شده است و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد.

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه برای اجرای این پروژه پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود.

خوشرو با اشاره به اینکه از ابتدای سال نیز ۴۲۰ کیلومتر از راه‌های استان با اولویت محورهای شریانی و اصلی خط‌کشی شده‌اند، اضافه کرد: با تلاش نیروهای راهداری استان سعی شده در محورهای مواصلاتی استان مشکلی از بابت خط‌کشی مشاهده نشود و طبق برنامه‌ریزی و در زمان مقرر خط‌کشی محورها تجدید و به‌روز شود.

کد مطلب 5438988

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