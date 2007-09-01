برون گرایی پایه رشد صادرات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی غضنفری صبح امروز درحاشیه اولین همایش ملی صنایع غذایی کشور افزود: ایران در ترتیبات منطقه ای رتبه خوبی ندارد و تنش های سیاسی و تصویرسازی ضد ایرانی، برون گرایی ایران را خدشه دار می کند و به صادرات ضربه می زند.

غضنفری در خصوص برون گرایی محصولات اظهار داشت: بازار شناسی محصولات باید مورد توجه قرار گیرد و برا اساس اصل مشتری گرایی، محصولات باید با مشخصه های خواسته شده و دلخواه مشتریان تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های خارجی در تولید موجب انتقال پذیری محصولات به خارج کشور و بالابردن رقابت پذیری محصولات ایرانی می شود.

غضنفری بیان داشت: توریسم پذیری فرهنگ صادراتی، مشارکت فرهنگی و هنری در برنامه های جهانی از مولفه های برون گرایی اجتماعی تاثیر گذار در صادرات است.

وی ادامه داد: افزایش سرعت و کیفیت خدمات بانکی، بندرگاهی، گمرکی و خدمات اطلاعات تجاری از برونگرایی های سیستم های پشتبان است.

غضنفری در خصوص اقدامات برونگرایی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: پرداخت جوایز صادراتی با نگاه ویژه به صدور محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، اعطای یارانه به هیئت های اعزامی به بازاهای هدف، رائه تسهیلات بانکی، حمایت از خوشه های صادراتی، افزایش کیفیت حمل ونقل دریایی از اقدامات برون گرایی سازمان توسعه تجارت است.

وی عنوان کرد: افزایش قیمت های محصولات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت را کاهش می دهد و فروش با قیمت به صادرات ضربه می زند.