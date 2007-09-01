به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در حالی که دی پالما در "آماده‌شده" با الهام از اتفاقات واقعی، تصاویری تکان‌دهنده از تجاوز و قتل دسته جمعی در عراق ترسیم کرده، پل هاگیس در "در دره الله" که امروز در ونیز پخش می شود و باز هم با الهام از رویدادهای واقعی ساخته شده، حوادث مربوط به جنگ عراق را این بار در خاک آمریکا مورد توجه قرار داده است.





برایان دی پالما

تامی لی جونز و سوزان ساراندون در "در دره الله" نقش پدر و مادر سربازی را بازی می کنند که کمی پس از بازگشت از عراق ناپدید می شود. تلاش پدر برای پیدا کردن پسرش که با همراهی یک کارگاه پلیس عصبی با بازی چارلیز ترون صورت می‌گیرد، به یک معمای قتل تبدیل می شود که به آرامی از حقایق تلخ درباره جنگ عراق و تاثیر منفی آن بر سربازان آمریکایی پرده برمی‌دارد.هنک دیرفیلد، شخصیت جونز در فیلم که قبلا در ارتش دژبان بوده، وقتی پی می برد پسرش تا چه حد مستعد وحشیگری و سبعیت بوده و در عین حال با افشاگری‌هایی آزاردهنده رو به رو می‌شود، اعتقادات و باورهای دیرین خود را زیر سئوال رفته می بیند.از سوی دیگر، فیلم دی پالما درباره حادثه واقعی در سال 2006 و دختری 14 ساله است که سربازان آمریکایی او را آزار دادند و سه نفر از اعضا خانواده اش را کشتند. "آماده شده" نیز مانند فیلم هاگیس با سختگیری تمام شرایط، دیدگاهها و تنش هایی را دراماتیزه می کند که به یک جنایت در دنیای واقعی انجامید و در نهایت اوایل اوت امسال به حکم دادگاه سرباز وظیفه جسی اسپیلمن به 110 سال زندان محکوم شد.این فیلم که از منظر لنز دوربین خیالی یکی از سربازان درگیر در حمله به خانه این دختر در محمودیه در جنوب عراق به تصویر کشیده شده، با تصاویری مستند، عکس هایی از جنگ و کلیپ های خبری تلفیق شده است. دی پالما متاثر از تحقیقات خود در اینترنت تصمیم گرفت فیلم جدید خود را با ویدئوکم فیلمبرداری کند. فیلمساز 67 ساله در عین حال تاکید کرد به خاطر موانع قانونی در مورد نشان دادن آدم ها و رویدادهای واقعی "مجبور" شد فیلم خود را داستانی کند.روز گذشته تریلر "مایکل کلیتن" با بازی جرج کلونی و تیلدا سوئینتن نیز در ونیز نمایش داده شد که در آن کلونی نقش کارچاق‌کن‌ یک شرکت حقوقی بزرگ در نیویورک را بازی می کند، جایی که در آن فساد و طمع حرف اصلی را می زند. او که موکلان زیادی دارد در همان حال که می کوشد در برابر یک محصول سرطانزا از یک موکل خود دفاع کند، در یک برزخ اخلاقی و همین طور خطری مرگبار قرار می گیرد.اولین تجربه کارگردانی تونی گیلروی در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز شرکت دارد. او که برای نوشتن فیلمنامه "هویت بورن" و دنباله های آن بسیار مورد تحسین قرار گرفته، از کلونی به عنوان "محافظ" یاد کرد که نام و حضورش باعث شد این فیلم ساخته شود. کلونی 46 ساله که در ایتالیا خانه ای دارد، به خبرنگاران گفت برای بازی در نقش اصلی "مایکل کلیتن" دستمزدی دریافت نکرده است. نقدهای اولیه بر این فیلم عموما مثبت بود."این یک دنیای آزاد است" فیلم جدید کن لوچ تولید مشترک بریتانیا، ایتالیا، آلمان و اسپانیا، از دیگر فیلم هایی است که امروز در ونیز نمایش داده می شود. فیلم داستان زنی جوان است که پس از اخراج از یک موسسه کاریابی تصمیم می گیرد همراه همخانه خود کاری مشابه راه بیندازد و خارجی‌ها را استخدام کند. "عشق های آستری و سلادون" به کارگردانی اریک رومر فرانسوی فیلمی عاشقانه است که داستان آن در دوران کاهن ها و کشیش ها در جایی روی می دهد که امروز منطقه اوورن نامیده می شود.برگزارکنندگان جشنواره فیلم ونیز که تا هشتم سپتامبر (17 شهریور) ادامه دارد، امسال توجهی خاص به سینمای آمریکا و بریتانیا داشته اند، به طوری که از 23 فیلم بخش مسابقه 9 فیلم تولید این دو کشور هستند. سینمای آسیا نیز در جشنواره امسال حضوری در خور توجه دارد. دست اندرکاران جشنواره از فیلم بیست و سوم که هنوز عنوان آن اعلام نشده، به عنوان یک "شگفتی" یاد کرده و تنها گفته اند این فیلم آسیایی است.