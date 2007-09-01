گردهمایی مسلمانان امریکا بر حقوق مدنی و مبارزه با تعصب دینی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کیث الیسون نخستین نماینده مسلمان کنگره امریکا در همایش سالانه انجمن اسلامی شمال امریکا اظهار داشت: پیام من ساده است، من قصددارم بر سطح عالی تعهد مدنی تمرکز کنم که نه تنها برای مسلمان امریکا سودمند تلقی می شود بلکه امریکایها نیز از آن سود خواهند بود.

وی از مسلمانان امریکا خواست خود را به عنوان بخشی از کشور احساس کنند. الیسون گفت: امریکا محل تدفین پدربزرگان شما نبوده است بلکه کشوری است که فرزندان شما در آن متولد شده است.

همایش سالانه انجمن اسلامی شمال امریکا بزرگترین گردهمایی مسلمانان در شمال امریکا محسوب می شود که به عنوان گردهمایی معنوی سالانه مسلمانان امریکایی به شمار می رود.

این همایش امسال از دیروز جمعه 9 شهریورماه آغاز شده و تا دوشنبه 12 شهریور ماه ادامه دارد.

همایش سالانه مسلمانان امریکا علاوه بر تمرکز بر راههای رفع باورهای نادرست به دنبال ترغیب مسلمانان امریکایی نسبت به ایفای نقشی قوی تر در حمایت از حقوق مدنی و آزادیهای خود است.

ارتباط و تعامل مسلمانان با سیاستگذاران محلی، ایالتی و فدرال نیز از جمله مسائلی است که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، از این رو وزارت دادگستری امریکا یکی از حامیان برگزاری این همایش با هدف برقراری ارتباط با مسلمانان امریکایی و پاسخ به پرسشهای آنها درباره حقوق مدنی است.

خاخام اریک یوفی از رهبران یهودی اصلاح طلب به عنوان نخستین رهبر یهودی که در تاریخ 4 دهه این انجمن سخنرانی کرده در افتتاحیه این همایش طی یک سخنرانی به مسلمانان امریکایی گفت که باید با تعصب در هر دو دین اسلام و یهودیت مبارزه کرد.

یوفی رئیس اتحادیه لیبرال اصلاح یهودیت اظهار داشت: هر کدام از ادیان دارای اقلیت افراط گرایی هستند که آموزه های دین را به نوعی تعبیر می کند که به واسطه آن بتوان خشونت را توجیه کرد. برای مباره با آنها اکثریتهای میانه در دین اسلام و یهودیت باید صدای خود را تقویت کنند.

قوی تر شدن و الهام دادن به یکدیگر زمان مباره باتعصب و فعالیت به منظور ترویج عدالت و عشقی که در هر دو دین مشترک است وظیفه جمعی ما محسوب می شود.

برگزار کنندگان این همایش هرسال از نمایندگان سایر گروههای دینی برای شرکت در این همایش دعوت می کردند که تاکنون نماینده برجسته ای از دین یهودیت در این همایش شرکت نکرده بود اما اریک یوفی نخستین رهبر یهودی برجسته در ایالات متحده محسوب می شود که در این همایش حضور یافته و سخنرانی کرده است.

اینگیرید ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال کانادا اعتقاد دارد که موانع روانشناختی و عاطفی بازدارنده ادغام کامل مسلمانان در جامعه هستند. که باعث می شود مسلمانان آمریکا به حضور و فعالیت پررنگ خود درجامعه اعتماد داشته باشند.

الیسون یادآور شد که حضور سیاسی مسلمانان امریکا وظیفه ای ضروری تلقی می شود تا آنها بتوانند از حقوق مدنی خود حمایت کنند؛ اما به لحاظ تاریخی مهاجران قسمت اعظم نیروی خود را بر آموزش و فعالیت تجاری متمرکز می کنند.

حدود 6 تا 7 میلیون مسلمان در امریکا زندگی می کنند که این تعداد کمتر از سه درصد از جمعیت 300 میلیونی کشور را تشکیل داده اند.