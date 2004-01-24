فرانسه 3 هزار نيروي نظامي به عراق اعزام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اشپيگل در ادامه با اشاره به اينكه ارتش فرانسه در نظر دارد حدود 3 هزار نيروي نظامي در قالب نيروهاي ناتو به عراق اعزام كند ، افزود : ارتش فرانسه پس از سفر " ميشل اليوت ماري " وزير دفاع اين كشور به آمريكا و ديدار با مقامات اين كشور اتخاذ شد .

اشپيگل با انتقاد از سياستهاي دولت آلمان خاطر نشان كرد : اين كشور نيز بايد به منظور تسريع در روند صلح در صدد اعزام نيروي نظامي باشد .

براساس گزارشهاي رسيده وزراي كشورهاي عضو ناتو قراراست اواخر هفته جاري گرد هم آمده و پيرامون پايان دادن به درگيريهاي موجود در منطقه به بحث و تبادل نظر بپردازند .

اشپيگل در ادامه خاطر نشان كرد : مدتي است كه اوضاع دو كشورعراق و افغانستان سبب نگراني كشورهاي عضو ناتو شده است به همين منظور تسريع در روند برقراري امنيت در اين دو كشور بعنوان يكي از مهمترين الويتهاي كاري اين ارگان بين المللي تبديل شده است .