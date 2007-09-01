خواسته مردم اقلید فارس در مصوبات سفر هیئت دولت برآورده نشد

احمد نیکفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: یکی از مطالبات مردم این شهرستان احداث مجتمع آموزش عالی بود اما در مصوبات هیئت دولت از قلم افتاد.

وی ادامه داد: در این خصوص ریاست جمهوری به صورت شفاهی و در سخنرانی در اقلید قول احداث و راه اندازی این مجتمع را به مردم داد اما در قالب مصوبه مطرح نشده و این موضوع یکی از نیازهای مهم شهرستان اقلید بود.

نیکفرد یادآورشد: برخی از مواردی که در مصوبه لحاظ شده است در سال 85 نیز ردیف بودجه گرفته بود و نیازی به اختصاص بودجه و مصوبه نداشت که تصویب احداث چهار خانه پزشک در اقلید و گازرسانی به شهر سده از آن جمله است.

نماینده مردم شهرستان اقلید خاطرنشان کرد: طی دوره های گذشته از طریق وزارتخانه های مختلف برخی از نیاز های مهم این شهرستان برطرف شده و در این مصوبات قصد محقق کردن بخش دیگری از نیازها را داشتیم اما این مطالبات نادیده گرفته شد.

نیکفرد اظهار داشت: مصوباتی که باید ردیف بودجه بگیرند، مصوباتی که از استان تامین اعتبارات می شود و مصوباتی برای تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه های گذشته، سه بخش این مصوبات مورد نیاز اقلید است.

وی بیان داشت: در شهرستان اقلید مصوبات نوع دوم در حال پیگیری است و برای برخی از مصوبات نوع اول نیز ردیف در نظرگرفته نشده که بدین ترتیب هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.

نماینده مردم شهرستان اقلید با اشاره به مسئله روستای خسرو و شیرین و الحاق این روستا به یکی از شهرهای آباده و اقلید عنوان کرد: استانداری فارس همچنان مصرانه قصد الحاق این روستا را به شهرستان آباده دارد اما با مکاتباتی که با ریاست جمهوری صورت گرفته شخص رئیس جمهور دستور به الحاق روستا به اقلید را دادند و ما همچنان مشغول پیگیری ابلاغ ریاست جمهوری هستیم.