پایگاه خبری "مولانا نیوز" راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل سپهر سبحانی سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری، با اعلام این خبر گفت: از آنجا که سازمان ملل سال 2007 را سال مولانا نام گذاری کرده است، این سایت با هدف شناساندن صحیح این عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم به روز رسانی شده و سعی داریم این پایگاه را به مرجعی قابل قبول در خصوص ابعاد مختلف زندگی و شخصیت مولانا تبدیل کنیم.

وی مقالات، آثار و تالیفات مولانا، ساز شناسی، فیلم و انیمیشن های مرتبط با مولانا و کتابخانه مولانا را از بخش های مختلف این سایت خواند و پیش بینی کرد بخش مولوی شناسان سایت مولانا نیوز تا پایان شهریورماه به اتمام برسد.

سپهر سبحانی درباره بخش معرفی مولوی شناسان سراسر دنیا که در این سایت وجود دارد و در دست تکمیل است، گفت: معرفی مولوی شناسان بخش ویژه ای است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود و برای اولین بار در این بخش زندگینامه، تصویر و فیلم استادان مولوی شناس ایرانی، اروپایی و آمریکایی توسط تیم مولانا نیوز جمع آوری شده و در حال بارگذاری است.

وی در ادامه ضمن اشاره به مجموعه آثار ارزشمند تولیدی در داخل و در خارج ایران در این زمینه، افزود: گاهی از مولانا چهره صوفی یا عارف معرفی می شود که نسبتی با مفاهیم دینی ندارد و در برخی مجالس، مبانی شریعت او چندان مورد توجه قرار نمی گیرد اما حقیقت این نیست.

سپهر سبحانی با تاکید بر حمایت از تشکل هایی که در حوزه مولانا تمایل به فعالیت دارند تصریح کرد: با بیش از 20 موسسه تبادل نظر انجام گرفته که در حال حاضر با تعدادی از آنها در حال انجام همکاری هستیم.

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری، تالار گفتگو را از بخش های مهم سایت مولانانیوز دانست و گفت: با ایجاد این تالار، ارتباط یک سویه سایت و بازدید کنندگان شکسته می شود و با راه اندازی آن تا پایان شهریور ماه محیطی مناسب برای بحث و تبادل نظر علاقه مندان و اساتید فراهم خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی مولانا نیوز با پیشرفته ترین نرم افزارهای روز دنیا نوشته شده و به نشانی www.maulananews.com برای بازدید علاقه مندان فعال است.

اداره طراحی و ارزیابی فرهنگی معاونت فرهنگی سازمان علاوه بر طراحی برنامه هایی با موضوع مولانا در مراکز سازمان، مسئولیت تامین محتوای این سایت را عهده دار است.