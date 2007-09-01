گزارش مثبت البرادعی، آمریکا را به رویارویی با آژانس واداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "اینترنشنال هرالد تریبون" با بیان این مطلب در تحلیلی به گزارش تازه محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و واکنش غرب به ویژه آمریکا پرداخت و نوشت : آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ایران همکاری گسترده ای با آژانس داشته و به توافقی برای حل ابهامات و پرسش های آژانس درباره برنامه هسته ای اش رسیده است. علاوه براین در این گزارش گفته شده ایران به فعالیت غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد، اما این کار با ظرفیتی کمتر از حد واقعی آن پیش می رود.

در واکنش به انتشار گزارش فوق که با استقبال ایران نیز روبرو شد، دولت بوش و متحدان آن، گزارش را دلیلی بر سرپیچی ایران قلمداد کردند نه همکاری این کشور. "تام کیسی" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه(هشتم شهریور) بلافاصله گفت: ایران از اجرای تعهدات بین المللی اش امتناع کرد ه و در نتیجه جامعه بین المللی به افزایش فشارها ادامه می یابد.

در فرانسه "پاسکاله آندرانی"، سخنگوی وزارت امورخارجه این کشور نیز گفت: مادامی که ایران تصمیم روشنی درباره تعلیق غنی سازی نگیرد، فرانسه با سایر متحدانش درباره تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران کار خواهد کرد.

از سوی دیگر "محمد البرادعی"، در مصاحبه ای از اینکه در روند تلاش های آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران وقفه ایجاد شده، استقبال کرد و گفت: در این مرحله باید به ایران فرصت داد حسن نیت خود را ثابت کند. من مطمئنم تحریم ها به تنهایی راه حلی پایدار نخواهند بود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت غنی سازی در نطنز با سرعتی کمتر از ظرفیت واقعی پیش می رود، گفت: ایران می تواند با سرعت بسیار بیشتری این (غنی سازی) را گسترش دهد، بعضی می گویند علت آن فنی است، اما احساس من این است که علت اصلی آن سیاسی است.

بر اساس این تحلیل، البرادعی همچنین تاکید کرد که"تصمیم ایران را در ادامه غنی سازی اورانیوم به هیچ نحو تایید نمی کند" اما خواستار دیدگاهی واقع گرایانه است مبنی بر اینکه دنیا باید بپذیرد ایران هیچگاه برنامه هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد و هم اکنون هدف باید جلوگیری از گسترش آن به سطح صنعتی باشد.

اما برخی در دولت بوش به مخالفت با البرادعی برخاسته و ادعا می کنند آژانس بین المللی انرژی اتمی که بخشی از سازمان ملل متحد است، با انعقاد مستقلانه توافق با تهران خارج از اختیارات خود عمل کرده است. البرادعی دربرابر این موضع گیری ها از عملکرد آژانس دفاع کرد و گفت: مسئولیت من نگاه به چشم انداز کلی است. اگر ببینم وضعیتی رو به وخامت می رود و ممکن است منجر به جنگ شود، من باید هشدار دهم یا توصیه های خود را ارائه کنم.

در ادامه این تحلیل آمده است : شکاف فوق البرادعی را در رویارویی با جرج بوش قرار داده، اما این نخستین بار نیست که دولت آمریکا به مواجهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی برمی خیزد. کاخ سفید در سال 2003 نیز هنگامی که البرادعی گزارش داد هیچ مدرکی در تایید این ادعا که عراق برنامه هسته ای داشته، وجود ندارد، برآشفت و به همین دلیل بعداً در روند انتخاب البرادعی برای دوره دوم به ریاست بر آژانس کارشکنی کرد. این در حالی بود که البرادعی تنها چند ماه قبل از آن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2005 شده بود.

اما به نوشته هرالدتریبون، اکنون دولت بوش به البرادعی بیش از همیشه نیاز دارد، زیرا یافته های آژانس وی به کانون تحولات برنامه هسته ای ایران تبدیل شده است. هسته اصلی اختلاف بین آمریکا و متحدانش با آژانس بر این موضوع متمرکز است که آیا به ایران پس از سال ها پنهانکاری درباره فعالیت های هسته ای اش می توان کمی اعتماد کرد. در گزارش روز پنجشنبه آژانس گفته شده ایران اخیراً اطلاعات جدیدی را برای حل پرسش های مربوط به آزمایشان پلوتونیوم ارائه کرده است.

درادامه این تحلیل آمده است : البرادعی با دفاع از طرح کاری توافق شده با ایران گفت: ضرب الاجل های روشنی وجود دارد بنابراین آنطور که بعضی می گویند، دعوتی نامحدود برای به بازی گرفتن آژانس یا ترفندی برای طولانی کردن مذاکرات برای اجتناب از تحریم نیست.

در پایان تحلیل این روزنامه غربی آمده است : این طور به نظر می رسد که تحرک اخیر البرادعی نشان دهنده تغییر در رویکرد وی و رفتار با ایران به نحوی کمتر شکاکانه است، رویکردی که مورد انتقاد آمریکا، فرانسه و انگلیس قرار گرفته است.