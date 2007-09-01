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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

حیدریان جانشین عسگرپور نمی‌شود

حیدریان جانشین عسگرپور نمی‌شود

محمدمهدی حیدریان که در دولت هشتم معاون سینمایی وزیر ارشاد بود، شایعه حضور خود را در معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تکذیب کرد.

حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این شایعه گفت: "من هیچ کجا را با فرهنگستان هنر عوض نمی کنم و همچنان در پست فعلی ام فعالیت خواهم کرد و مانند همیشه با عسگرپور و دیگر دوستانم در عرصه سینما همکاری دوستانه ام را ادامه می دهم."

معاون هنری و رئیس گروه سینمای فرهنگستان هنر با اشاره به مسائل روز سینما درباره اختلافات اخیر میان اتحادیه تهیه کنندگان و خانه سینما افزود: "این اتفاقات هیچگاه نتوانسته در حرکت رو به جلو سینمای ایران خللی وارد کند، بنابراین امیدوارم دوستان هر چه سریعتر این مسئله را فیصله دهند، چرا که سینما با آرامش و امنیت است که می تواند به تکامل و پویایی برسد."

معاون سابق امور سینمایی در خصوص جشن خانه سینما و اهمیت برپایی آن نیز گفت: "جشن خانه سینما چون در روز ملی سینما برگزار می شود یادآور آن است که سینمای ما یک داشته ملی است و زمانی که این داشته ملی توسط اهالی سینما برگزار می شود، قدر و قیمت آن افزایش می یابد."

کد مطلب 543925

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