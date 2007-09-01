حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این شایعه گفت: "من هیچ کجا را با فرهنگستان هنر عوض نمی کنم و همچنان در پست فعلی ام فعالیت خواهم کرد و مانند همیشه با عسگرپور و دیگر دوستانم در عرصه سینما همکاری دوستانه ام را ادامه می دهم."

معاون هنری و رئیس گروه سینمای فرهنگستان هنر با اشاره به مسائل روز سینما درباره اختلافات اخیر میان اتحادیه تهیه کنندگان و خانه سینما افزود: "این اتفاقات هیچگاه نتوانسته در حرکت رو به جلو سینمای ایران خللی وارد کند، بنابراین امیدوارم دوستان هر چه سریعتر این مسئله را فیصله دهند، چرا که سینما با آرامش و امنیت است که می تواند به تکامل و پویایی برسد."

معاون سابق امور سینمایی در خصوص جشن خانه سینما و اهمیت برپایی آن نیز گفت: "جشن خانه سینما چون در روز ملی سینما برگزار می شود یادآور آن است که سینمای ما یک داشته ملی است و زمانی که این داشته ملی توسط اهالی سینما برگزار می شود، قدر و قیمت آن افزایش می یابد."