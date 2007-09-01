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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

امکان حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی ساختمان اوکراین فراهم شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: شرایط برای حضور شرکت های ایرانی فعال در زمینه صنعت ساختمان در نمایشگاه بین المللی ساختمان اوکراین فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد سیدی صبح امروز در جمع خبر نگاران افزود: جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه که از 10 تا 13 آبان ماه جاری در شهر اودسا، مهمترین بندر این کشور برگزار می شود، مشارکت می کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه بین المللی، علاوه بر ایران، کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان، رومانی، ایتالیا، بلاروس و برخی کشورهای دیگر حضور دارند.

سید بیان داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت اعزام شرکت های ایرانی فعال در این صنعت را بر عهده دارد.

سیدی اظهارداشت: زمینه فعالیت شرکت کنندگان در زمینه های انواع سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، لوله و اتصالات، فن آوری ها و تجهیزات مربوط به ایمنی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی (گچ، سیمان و... )، سازه های سبک، نقشه برداری، طراحی ، ماشین های استخراج، ماشین آلات راهسازی و عمران، خدمات فنی و مهندسی، کاشی سرامیک، چینی آلات و شیر آلات، سنگ و شومینه، هواکش های صنعتی، سونا و جکوزی، انواع پوشش های نما، رنگ ، پارکت، کاغذ دیواری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع، الکترو موتورها، فرآورده های بتنی، صنایع تولید دیگ و کوره و کمپرسور سازی، ماشین آلات و تجهیزات تولید لوله و شیر آلات صنعتی، پنجر ه های فلزی و غیرفلزی، دیوار و سقف کاذب، انواع پوشش و عایق، بالابرها و... است.

این مسئول یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از تلفن 5019914 یا سایت www.expo.ir  کسب کنند.

کد مطلب 543930

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