امکان حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی ساختمان اوکراین فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد سیدی صبح امروز در جمع خبر نگاران افزود: جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه که از 10 تا 13 آبان ماه جاری در شهر اودسا، مهمترین بندر این کشور برگزار می شود، مشارکت می کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه بین المللی، علاوه بر ایران، کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان، رومانی، ایتالیا، بلاروس و برخی کشورهای دیگر حضور دارند.

سید بیان داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت اعزام شرکت های ایرانی فعال در این صنعت را بر عهده دارد.

سیدی اظهارداشت: زمینه فعالیت شرکت کنندگان در زمینه های انواع سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، لوله و اتصالات، فن آوری ها و تجهیزات مربوط به ایمنی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی (گچ، سیمان و... )، سازه های سبک، نقشه برداری، طراحی ، ماشین های استخراج، ماشین آلات راهسازی و عمران، خدمات فنی و مهندسی، کاشی سرامیک، چینی آلات و شیر آلات، سنگ و شومینه، هواکش های صنعتی، سونا و جکوزی، انواع پوشش های نما، رنگ ، پارکت، کاغذ دیواری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع، الکترو موتورها، فرآورده های بتنی، صنایع تولید دیگ و کوره و کمپرسور سازی، ماشین آلات و تجهیزات تولید لوله و شیر آلات صنعتی، پنجر ه های فلزی و غیرفلزی، دیوار و سقف کاذب، انواع پوشش و عایق، بالابرها و... است.

این مسئول یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از تلفن 5019914 یا سایت www.expo.ir کسب کنند.