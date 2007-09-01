کتاب "وجود و زمان" بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه ۸۶/۶/۱۳ ساعت ۱۷ به بررسی کتاب "وجود و زمان" هایدگر اختصاص دارد که سیاوش جمادی دربارة جایگاه این کتاب در تفکر هایدگر سخن می‌گوید. دشواری‌ فهم تفکر هایدگر و نامتداول و نامانوس بودن زبان وی امر‌ی است که همه خوانندگان آثارش به آن اذعان دارند. هایدگر وجود موجودات را به منزلهی بنیاد هستی آنان درمی‌یابد و بیش از نیم قرن می‌کوشد تا به تامل و تفکر درباره‌ی بنیاد بپردازد. "وجود و زمان" از مهم‌ترین و دوران‌سازترین آثار هایدگر است و تلاشی‌ست برای فهم این امر که چگونه می‌توان زمان را به منزله‌ افقی توصیف کرد که در آن پرسش از خود وجود طرح شود.

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