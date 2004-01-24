بيانيه رييس جمهور و رييس مجلس موضع دولت و مجلس درباره انتخابات بود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضا خاتمي افزود: اين بيانيه كاملا شفاف، روشن و موضع خوبي درپاسخ به سخنان دبير شوراي نگهبان بود.

محمدرضاخاتمي درجمع خبرنگاران درپاسخ به سوالي درخصوص برنامه طنزي كه ديشب ازتلويزيون پخش شد و تلويحا عليه تحصن نمايندگان مجلس موضع گيري كرده بود، گفت: اينكه صداوسيما بعنوان رسانه ملي در همين حد هم از تحصن نمايندگان مجلس اطلاع رساني مي كند يك گام به جلو است.

محمدرضا خاتمي افزود: با توجه به ديد مردم نسبت به صداوسيما، اين رسانه با اين اقدام كاري مي كند كه به ضرر خودشان است.

نايب رييس مجلس با بيان اينكه صداوسيما مهمترين مسئله مملكت را مسخره مي كند، گفت: در شرايطي كه دولت، رييس جمهور، رييس مجلس و بدنه اجرايي دولت اينگونه قاطعانه موضعگيري كرده اند، صداوسيما اصل انتخابات را به مسخره مي گيرد و اين تيشه زدن به ريشه نظام است .

محمدرضا خاتمي با تاكيد بر اينكه اين اقدامات هيچ ضربه اي به تحصن نمايندگان نخواهد زد، گفت: آنقدر اين تحصن درموضع گيريهاي قاطعي كه در دولت و مجلس شده موثر بوده است و آنها كه پاسخي براي اين كار ندارند، مجبور به مسخرگي و لودگي مي شوند و ماهيت واقعي خود را نشان مي دهند.

وي افزود: اگر برنامه هاي راديو و تلويزيون را در شرايط فعلي با برنامه هاي اين رسانه در زمان دوم خرداد 76 مقايسه كنيد مي بينيد اين موضعگيريها در آن زمان نيز عليه شخص آقاي خاتمي، ستاد وي و برنامه هاي انتخابات وي نيز تكرار شده است و البته نتيجه اش را هم ديدند.

وي تاكيد كرد: تحصن نمايندگان و مواضع دولت و مجلس موثر بوه است و اين بيانيه كه از سوي روساي دو قوه اعلام شد در واقع نشانگر آن است كه مي خواهند انتخابات واقعي انجام شود و به نظر من اگر اين طور نباشد هيچ يك از ياران اصلي انقلاب در صحنه انتخابات باقي نخواهند ماند.