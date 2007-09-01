بیش از 700 میلیون تومان برای تکمیل کتابخانه مرکزی ارومیه اختصاص یافت

علی فیروز به خبرنگار مهر گفت: عملیات ساخت کتابخانه مرکزی ارومیه همچنان ادامه دارد و در حال حاضر حدود 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اخیراً نیز مبلغی معادل 721 میلیون تومان برای آن اختصاص یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که این کتابخانه تا اوایل سال بعد به بهره برداری برسد.

ساخت کتابخانه مرکزی ارومیه از سال 80 آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی عملیات ساخت آن چند بار به تعویق افتاد. برای این کتابخانه تاکنون 2/1 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و انتظار می رود با صرف 800 میلیون تومان دیگر کار ساخت آن تمام شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی همچنین از ساخت یک کتابخانه دیگر در شهرستان نقده خبر داد و افزود: کتابخانه بزرگ نقده - به عنوان مرکزی برای سه کتابخانه عمومی دیگر این شهر - به تازگی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از سازمان مسکن و شهرسازی تحویل گرفته شده و تا چند ماه آینده تحویل مدیریت امور کتابخانه های عمومی استان می شود. در واقع این کتابخانه در حال حاضر تحویل موقت شده است.

فیروز گفت: کار تجهیز این کتابخانه که دارای سالن آمفی تئاتر، سالن های مطالعه و مخزن کتاب است با اعتبار بیش از 20 میلیون تومان از محل اعتبارات پیش بینی شده برای سال 85 کتابخانه های عمومی انجام شده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی از آغاز به کار طرح تجهیز کتابخانه ها به سیستم امانت بین کتابخانه ای خبر داد و گفت: مراحل کار آزمایشی کتابخانه دیجیتالی استان آذربایجان غربی نیز شروع شده و امیدواریم به زودی به اتمام برسد.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی همچنین از اختصاص 100 میلیون تومان توسط سازمان مدیریت استان برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی در سال 86 خبر داد.