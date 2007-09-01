قدرت پیکان ما را شگفت زده کرد / گرمی لیگ باعث فراموشی سپاهان نشود

محمدرضا ساکت بعد از سومین پیروزی متوالی تیم فوتبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: قدرت فنی پیکان ما را شگفت زده کرد و به این نتیجه رسیدیم که آنها یکی از قویترین تیم های فصل جاری لیگ برتر هستند.

وی ادامه داد: پیکان از کادرفنی بی حاشیه، منسجم و بازیکنان خوبی سود می برد، به نحوی که بازی سخت و نفسگیری را برابر آنها برگزار کردیم و درشرایطی که دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند، کسب 3 امتیاز در دیدار خارج ازخانه برای ما بسیارخوشحال کنند بود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: برای ما شروع موفقیت آمیز لیگ برتر مهم بود اما هرگز این نتایج بازیکنان ما را مغرور نمی کند زیرا هنوز کار خاصی انجام نداده ایم. ضمن اینکه به شرایط حاکم بر جدول رده بندی هم نگاه نمی کنیم و تنها به فکر جمع کردن حداکثر امتیازات در مسابقات آینده هستیم.

وی درمورد تاثیر این نتایج در وضعیت روحی و انگیزه بازیکنان سپاهان پیش از دیدار با کاوازاکی فرونتال درمرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: پیروزی های اخیر شخصیت تیمی ما را به اثبات رسانده است.

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ ادامه داد: شروع مسابقات لیگ با نتایج خوب که حسن دیدارتدارکاتی برای حضور در لیگ قهرمانان را برای سپاهان دارد، می تواند قدرتمندی و شخصیت ویژه ای را به تیم پیش از آن دیدار مهم تزریق کند و این موضوع بسیار مهمی برای تیم ماست.

ساکت همچنین افزود: بازیکنان سپاهان امروز به ظرفیت کامل هماهنگی رسیده اند و اندیشه های کادرفنی را به خوبی در زمین پیاده می کنند. این موضوع به تیم کمک می کند در دیدار با کاوازکی فرونتال با قدرت و برنامه به موفقیت برسند.

وی درمورد آن دیدارخاطرنشان کرد: اطلاعات خوبی را از حریف ژاپنی بدست آورده ایم و با اعزام دو نماینده به ژاپن سعی کرده ایم ضمن انجام هماهنگی های لازم برای سفر به این کشور، دو بازی آخر این تیم در لیگ ژاپن را هم زیر نظر بگیریم تا با اطلاعات جدید شانس موفقیتمان را در آن دیدار افزایش دهیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید برلزوم حمایت رسانه ها در مقطع فعلی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، اظهارداشت: با توجه به گرم شدن رقابت های داخلی نباید سپاهان را در این بازی که حکم بازی ملی را دارد، فراموش کرد. همچنین از مسئولین سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال هم انتظار حمایت مادی و مالی در تامین ارز مورد نیاز را داریم.

وی با تشکر از صدا و سیما که با راه اندازی برنامه فوتبال برتر، توجه ویژه ای به تمام تیم های لیگ برتر دارد، تصریح کرد: این موضوع اقدام بزرگی برای این ارگان است که به سمت رسالت ملی اش گام بردارد.

ساکت درمورد مشکلاتی که بین بوناچیچ و اسدی پیش آمده است، افزود: این اتفاق موضوع خاصی نیست زیرا سرمربی تیم در داشتن و یا نداشتن مترجم مختار است.

وی در مورد هدفگذاری سپاهان برای فصل جاری لیگ برتر، تاکید کرد: همه تیم های در لیگ با هدف قهرمانی شرکت می کنند و هر تیمی که اینگونه فکرنکند، خودکم بین است. به عقیده من لیگ ما 18 تیم قهرمان دارد و طبیعی است که دراین بین ما هم به قهرمانی فکرکنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ادامه داد: درطول تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته است یک تیم درطول فصل جهت موفقیت در 4 جام برنامه ریزی کند ولی ما امسال برای موفقیت درلیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا درسال های 2007 و 2008 برنامه داریم که رسیدن به این اهداف نیازمند حمایت رسانه ها، دورکردن حاشیه ها ازتیم و ترغیب انگیزه مثبت به بازیکنان و کادرفنی تیم داریم.

وی با بیان این موضوع که دعوتنامه حضوردرجلسه توجیهی اعضای هیئت رئیسه لیگ برترساعت 9 صبح امروزبه این باشگاه رسیده است، تصریح کرد: اصل برگزاری این جلسه بسیارخوب و قابل تقدیراست اما اطلاع رسانی آن ضعیف بوده است.

عضوهیئت رئیسه سازمان لیگ افزود: با توجه به سیستم جدید دموکراتیک دربحث انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نیاز به برنامه ریزی دقیق، توجیه ضوابط و مقررات دارد ولی امکان دارد به علت دریافت نکردن به موقع دعوتنامه نتوانم در این جلسه شرکت کنم و نمایندگان باشگاه سپاهان به این جلسه اعزام شود.

ساکت درپایان درمورد وضعیت باشگاه سپاهان برای برآورده کردن معیارهای AFC برای کسب سهمیه حضور درلیگ قهرمانان سال 2008 گفت: برای اینکه شرایط لازم را در باشگاه سپاهان ایجاد کنیم، کمیته استقرار الزامات AFC را در باشگاه ایجاد کرده ایم و امیدواریم با انجام اقدامات لازم بتوانیم نظرمساعد این ارگان برای کسب سهمیه حضوردرلیگ قهرمانان سال 2008 را کسب کنیم.