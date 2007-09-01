  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

فولادی نژاد خبر داد :

هیچ دانشجویی امسال به دلیل فقر بدون سرپناه نمی ماند / اختصاص وام اجاره بها به دانشجویان

هیچ دانشجویی امسال به دلیل فقر بدون سرپناه نمی ماند / اختصاص وام اجاره بها به دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت : امسال هیچ دانشجویی به دلیل نداشتن پول از اسکان در خوابگاه محروم نمی شود زیرا وام اجاره بها پیش بینی شده است و دانشجو می تواند آن را پس از فراغت از تحصیل بازپرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهرداد فولادی نژاد صبح امروز در نشست ادارات رفاه دانشجویی دانشگاههای کشور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود : ادارات رفاه برای اینکه بتوانند عملیات مربوط به وام اجاره بهای خوابگاه را در کنار سایر وام ها انجام دهند باید تجهیز شوند. از مهر ماه سال گذشته فرآیند کاری صندوق رفاه دانشجویان مکانیزه و "آن لاین" شده است، دانشگاهها نیز باید با سیستم مکانیزه همراه شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد : ادارات رفاه دانشگاهها باید از نظر سخت افزاری تقویت شوند. سیستم کشوری مکانیزه است و اگر دانشگاهی خود را به این سیستم نرساند، صندوق رفاه نیز خود را معطل آن دانشگاه نمی کند، بنابراین دانشگاهها باید خود را با سیستم مکانیزه صندوق رفاه هماهنگ کنند.

فولادی نژاد برای اینکه موضوع رفاه دانشجویی در دانشگاهها با مخاطره روبرو نشود، روسای دانشگاهها را به افزایش امکانات صندوق رفاه دانشجویان ترغیب کرد و گفت : روسای دانشگاهها باید امکانات سخت افزاری که ادارات رفاه دانشگاهها نیاز دارند را تامین کنند.  

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از بخشنامه ای به دانشگاهها خبر داد تا لیست امکانات موجود ادارات رفاه خود را به ستاد وزارت علوم ارسال کنند و گفت : با بدست آوردن برآوردی از آنچه ادارات رفاه دانشگاهها نیاز دارند بخشنامه ای به امضای وزیر علوم به روسای دانشگاهها ابلاغ می شود تا موظف شوند که تجهیزات مورد نیاز این ادارات را در اختیارشان بگذارند.

کد مطلب 543950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها