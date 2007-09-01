پاپ بندیکت امروز در جشنواره زیست محیطی جوانان ایتالیا شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک ورلدنیوز، پاپ عصر امروز به وسیله یک بالگرد به ساحل شرقی ایتالیا می رود تا در یک جلسه پرسش و پاسخ با حضور تعداد کثیری از جوانان شرکت کرده و پس از نیایش شخصی در کلیسای لونتر و عشای ربانی صبح روز یکشنبه به رم باز گردد.

این برنامه بخشی از ستاد زیست محیطی واتیکان است که جشنواره جوان در آن برگزار می شود. شرکت کنندگان در آن از کتابهای نیایش بازیافت شده ظروف تجزیه پذیر و کوله پشتی هایی استفاده می کنند که از پلاستیک بازیافت شده ساخته شده است.

انتظار می رود حدود 300 جوان کاتولیک در این جشنواره که محل استقرار یکی از نامی ترین زیاتگاه های منسوب به حضرت مریم است شرکت کنند.

این جشنواره با روز " نجات روز خلقت" در کلیسای کاتولیک همزمان شده و برگزار کنندگان آن تصمیم گرفتند موضوعی زیست محیطی برای آن در نظر بگیرند.

کتابی که پاپ برای عشای ربانی روز یکشنبه از آن استفاده می کند نیز از کاغذ بازیافت شده تولید شده و در طول این جشنواره اتومبیلهای هیدروژنی به نمایش در خواهد آمد و در جنگلی که اخیرا آتش سوزی رخ داد درختهایی کاشته می شوند.

پاپ عصر یکشنبه 11 شهریورماه به اقامتگاه تابستانی خود در کستل گاندولفو بازمی گردد.

جشنواره جوانان کاتولیک شهر لونترو بخشی از ستاد سه ساله جوانان کاتولیک است که با هدف تحدید حیات معنوی جوانان ایتالیایی از سوی کنفرانس اسقفهای ایتالیای برگزار می شود و از آنجا که تا روز جهانی جوانان کاتولیک که امسال در سیدنی برگزار می شود ادامه خواهد داشت، به نوعی به مقدمات این رویداد شباهت دارد.

در هفته گذشته رهبرکاتولیکهای جهان نسبت به آتش سوزی در جنگهالی ایتالیا و یونان ابراز تأسف کرد و گفت: این شعله ها میراث ارزشمند زیست محیطی بشر را نابود کرد.

ژان پل دوم سلف بندیکت شانزدهم نیز اغلب درباره ضرورت حفظ و حمایت از مخلوقات خداوند سخنرانی می کرد. پاتریاک بارتالامه اول رهبر ارتدکسهای جهان نیز به علت اقدامات ابتکاری خود در عرصه محیط زیست به پاتریاک سبز شهرت یافته است.

رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا نیز در گفتگو با رادیو واتیکان اعلام کرد که آموزش به جوانان برای حفظ سیاره زمین مسئولیت کلیسای کاتولیک به شمار می رود.