خداداد عزیزی به کمیته انضباطی فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان شاه حسینی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: خداداد عزیزی در هفته دوم رقابت های لیگ برتر به عملکرد داور دیدار تیم های سپاهان و ابومسلم اعتراض شدیدی کرد و کمیته داوران را زیر سوال برد. او مدعی بود چرا این داور را برای قضاوت در دیدار فوق انتخاب کرده است. علیرضا فغانی قاضی این دیدار بود.

وی افزود: عزیزی داور دیدار ابومسلم و پرسپولیس را هم به باد انتقاد گرفت. سرمربی ابومسلم خراسان باید ساعت 30/14 دوشنبه هفته جاری در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا کند و در خصوص اظهار نظرهای خود پاسخگو شود.

تیم فوتبال ابومسلم از سه بازی ابتدایی لیگ هفتم هنوز هیچ امتیازی کسب نکرده است و در انتهای جدول قرار دارد.