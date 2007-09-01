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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

خداداد عزیزی به کمیته انضباطی فراخوانده شد

خداداد عزیزی به کمیته انضباطی فراخوانده شد

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان برای ادای پاره ای توضیحات در خصوص اظهارنظرهای دو هفته اخیر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فراخوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان شاه حسینی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: خداداد عزیزی در هفته دوم رقابت های لیگ برتر به عملکرد داور دیدار تیم های سپاهان و ابومسلم اعتراض شدیدی کرد و کمیته داوران را زیر سوال برد. او مدعی بود چرا این داور را برای قضاوت در دیدار فوق انتخاب کرده است. علیرضا فغانی قاضی این دیدار بود.

وی افزود: عزیزی داور دیدار ابومسلم و پرسپولیس را هم به باد انتقاد گرفت. سرمربی ابومسلم خراسان باید ساعت 30/14 دوشنبه هفته جاری در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا کند و در خصوص اظهار نظرهای خود پاسخگو شود.

تیم فوتبال ابومسلم از سه بازی ابتدایی لیگ هفتم هنوز هیچ امتیازی کسب نکرده است و در انتهای جدول قرار دارد.

کد مطلب 543955

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