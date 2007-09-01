به گزاش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این دبیرخانه آمده است: اطلاع از رحلت حجت ‌الاسلام والمسلمین مرحوم حاج شیخ مرتضی بنی فضل"طاب ثراه" موجب تاثر گردید. این عالم بزرگوار عمری را در راه خدمت به اسلام و انقلاب و حوزه‌های علمیه گذراند در دوران مبارزات با رژیم ستم شاهی سهم به سزایی داشت و آثار علمی و برکات ایشان در دست است.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری این ضایعه اسفناک را به محضر ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری و علمای آذربایجان شرقی و به نمایندگان مجلس خبرگان و فرزندان و بازماندگان بیت ایشان تسلیت می‌گوید و امید اجر و صبر جمیل از خداوند متعال دارد.