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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

مجلس خبرگان رهبری درگذشت آیت‌الله بنی‌فضل را تسلیت گفت

مجلس خبرگان رهبری درگذشت آیت‌الله بنی‌فضل را تسلیت گفت

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، درگذشت نماینده آذربایجان شرقی در این مجلس را تسلیت گفت.

به گزاش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این دبیرخانه آمده است: اطلاع از رحلت حجت ‌الاسلام والمسلمین مرحوم حاج شیخ مرتضی بنی فضل"طاب ثراه" موجب تاثر گردید. این عالم بزرگوار عمری را در راه خدمت به اسلام و انقلاب و حوزه‌های علمیه گذراند در دوران مبارزات با رژیم ستم شاهی سهم به سزایی داشت و آثار علمی و برکات ایشان در دست است.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری این ضایعه اسفناک را به محضر ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری و علمای آذربایجان شرقی و به نمایندگان مجلس خبرگان و فرزندان و بازماندگان بیت ایشان تسلیت می‌گوید و امید اجر و صبر جمیل از خداوند متعال دارد.

کد مطلب 543957

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