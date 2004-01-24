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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۵۷

جشنواره كوچ عشاير و شتر سواري در استان اردبيل برگزار مي شود

طرحها و پروژه هاي گردشگري شهرستان پارس آباد استان اردبيل در كميته كارشناسي گردشگري و ميراث فرهنگي آن استان بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني ايرانگردي و جهانگردي، اسدالله شمس دبير كميته گردشگري و ميراث فرهنگي استان اردبيلدر جلسه اي  با حضور مديركل ميراث فرهنگي، مديريت صنايع دستي و فرماندار شهرستان پارس آباد به بررسي توانمنديها و امكانات گردشگري اين شهرستان پرداخت.

گفتني است، در اين جلسه كه در راستاي شناسايي و معرفي پتانسيل هاي گردشگري پارس آباد تشكيل گردد مقرر شد اعتبار لازم جهت شناسايي جاذبه هاي طبيعي و تاريخي اين شهرستان از محل اعتبارات فصل گردشگري استان اردبيل تامين شود.

بر اساس اين گراش راه اندازي فرودگاه پارس آباد، احياي راههاي مواصلاتي و جاده هاي اصلي شهرستان پارس آباد تبديل سايت سازمان امور آب در بخش اصلاندوز به مجتمع واحد اقامتي استاندارد، راه اندازي بازارچه كالاي خارجي و صنايع دستي و برپايي جشنواره كوچ عشاير و شتر سواري در شهرستان پارس آباد در برنامه سال آينده سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان اردبيل و با همكاري فرمانداري اين استان گنجانده شده است.

 

کد مطلب 54397

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