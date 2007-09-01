به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید گورابی رئیس هشتمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان امروز در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: "هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد انگیزه در پژوهشگران داخلی، ارتباط محققان داخلی با دانشمندان خارجی و استفاده از تجربیات و تحقیقات محققان خارجی بوده و نتایج برگزاری این جشنواره فراهم آوردن زمینه های همکاری میان دانشمندان بین المللی و داخلی در انجام تحقیقات شاخه های مربوط به رویان است."

وی در ادامه افزود: "امسال در مجموع 248 طرح تحقیقاتی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در مقایسه با سال گذشته که 221 طرح بود، با رشد مثبتی روبرو بودیم. در جشنواره امسال از 248 مقاله رسیده، 231 مقاله خارجی و 17 مقاله داخلی بوده است. در این جشنواره میزان مشارکت کشورها نیز از 35 کشور سال گذشته به 49 کشور رسیده است و محققان ایرانی در کنار محققان این کشورها به ارائه مقلات پژوهشی خود پرداخته اند."

بنابراین گزارش، از مجموع 248 طرح ارسالی به جشنواره 94 طرح در مقولات سلولهای بنیادی، ناباروری در زنان، ژنتیک، اپیدمیولوژی، جنین شناسی و آندرولوژی یا ناباروری در مردان به مرحله دوم داوری رسید که شامل 13 مقاله در بخش سلولهای بنیادی، 36 تحقیق در بخش ناباروری در زنان، 12 تحقیق در بخش ژنتیک، 18 تحقیق در بخش جنین شناسی، 12 تحقیق در بخش ناباروری در مردان و سه طرح در مقوله اپیدمیولوژی هستند.

دکتر گورانی در ادامه افزود: "از تفاوت های جشنواره امسال با دوره های قبلی در این است که در دوره های قبلی طرح ها در بخش بین المللی رتبه بندی می شدند و رتبه های اول تا پنجم براساس رتبه ها جوایزی دریافت می کردند، اما در جشنواره امسال گروه داوری پنج جایزه برابر را به طرح های اول هر مقوله اختصاص داده است."

دکتر گورابی ضمن ابزار خرسندی از حضور محققان ایرانی در پنج طرح اول بین المللی اظهار داشت: "از بین پژوهش های محققان ایرانی که جز پنج طرح اول انتخابی در بخش بین المللی بودند، یک طرح توانست رتبه چهارم و طرح دیگری رتبه نهم از مجموع طرح های رسیده را به خود اختصاص دهد."

هشتمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان 14 تا 16 شهریور ماه در پژوهشکده رویان با معرفی برترین پژوهش های علمی بین المللی و داخلی در پنج مقوله تحقیقاتی رویان برگزار می شود.