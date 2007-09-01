"آنه ماری شوارتسنباخ" 14 شهریور در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماری شوارتسنباخ در زوریخ به دنیا آمد و در دانشگاه همان شهر فلسفه و روان شناسی و ادبیات خواند. دوستی وی با « اریکا » و « کلاوس » دو فرزند توماس مان نویسنده مشهور آلمانی، بسیار اهمیت دارد. وی در سال 1931 دکترای خود را دریافت کرد و همان سال اولین داستانش را منتشر کرد.

شوارتسنباخ سالها پیوسته در اندیشه سفر به شرق بود و سرانجام در پاییز 1933 به ایران و افغانستان سفر کرد. هنگام اقامت در ایران با دیپلمات فرانسوی ازدواج کرد و طی اقامت در تهران و دره لار کتاب « مرگ در ایران » را نوشت.

او در سال 1939 با ماشین فوردی که پدرش برایش خریده بود به همراه دوستش الا میلارت سفر دیگری را آغاز کردند. در این سفر دوم با گذر از استانبول ، آنکارا ، تبریز ، تهران ، مازندران و مشهد به هرات رسیدند و در ماه اوت همان سال به مزار شریف و کابل سفر کردند. در کابل خبر آغاز جنگ جهانی دوم را شنیدند. شوک ناشی از این خبر چنان بود که ماری شوارتسنباخ مدتی بیمار شد. عکس ها و فیلم ها و یادداشت های شوارتسنباخ از سفر به ایران بسیار جذاب و خواندنی است. در واقع نخستین جهانگرد سوئیسی بود که به ایران آمده بود.

شوارتسنباخ در سن 34 سالگی بر اثر تصادف شدید با دوچرخه درگذشت. دو کتاب « مرگ در ایران » و « همه راهها باز است » از زبانی آلمانی ترجمه شده که قرار است منتشر شود.

در مراسم « شب شوارتسنباخ » فیلیپ ولتی سفیر سوئیس در ایران، دکتر آلکسیس شوارتسنباخ، مهشید میرمعزی و سعید فیروزآبادی درباره زندگی و آثار این نویسنده و جهانگرد سوئیسی سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم مستندی از زندگی وی به نمایش درخواهد آمد.

« شب شوارتسنباخ » ساعت 17 روز چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.