حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای بهره برداری از این تعداد کلاس بیش از 320 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی افزود: تا پایان سال جاری همچنین 264 مدرسه جدید جایگزین مدارس کپری می ‌شود تا دانش آموزان در فضای آموزشی مناسب مشغول تحصیل شوند.

اسدی پور با اشاره به این که هم اکنون دو هزار و 500 کلاس درس در لرستان در دست ساخت است، خاطرنشان کرد: بقیه این واحدها تا پایان سال 87 به آموزش و پرورش واگذار می‌شود که با بهره برداری از آنها بخشی از مشکلات فضاهای آموزشی در این استان برطرف خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان یادآور شد: میزان اعتبارات تخصیصی به این سازمان در سال جاری از رشد 40 درصدی برخوردار است به طوری که امسال 280 میلیارد ریال برای بازسازی و مقاوم ‌سازی فضاهای آموزشی هزینه می‌شود.

وی با بیان این که اعتبارات این سازمان در سال 84 دوازده میلیارد تومان بوده است، بیان داشت: این اعتبارات در سال 85 به بیش از 50 میلیارد تومان رسید که این رشد در تاریخ این دستگاه بی سابقه بوده است.

اسدی پور یادآور شد: سال گذشته 100 درصد اعتبارات اختصاص داده شده به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان جذب شده بود.