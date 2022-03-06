مراجعه ۱۶۹ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۱۶۹ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۸۷ هزار و ۲۰۸ مورد نمونه‌گیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون ۲۲ بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۶ هزار و ۳۹۱ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

خالدی فر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته با فوت دو بیمار کرونایی در استان مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۸۱۷ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۷۴ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد ۲۰ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرستان «کوهرنگ» در حالت زرد کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستان‌های «بن»، «اردل»، «سامان»، «فارسان»، «کیار» در وضعیت نارنجی و شهرستان‌های «شهرکرد»، «بروجن»، «لردگان» و «خانمیرزا» در وضعیت قرمز ابتلاء به کرونا قرار دارند.