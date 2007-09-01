مراکز دانشگاهی ستون علمی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهردر شفت، ناصر عاشوری ظهر امروز در مراسم افتتاح دانشگاه پیام نور این شهرستان افزود: توسعه فضاهای دانشگاهی کشور لازمه توسعه یافتگی درسایر بخش هاست زیرا دانشگاه ها به عنوان ستون علمی هر منطقه، اعتباری بزرگ برای مردم به شمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: راه ‌اندازی دانشگاه پیام نور و استقرار دانشگاه آزاد اسلامی در شفت منشا تحولات بسیار و رشد در زمینه‌ های مختلف توسعه در آینده این شهرستان است.

فرماندار شهرستان شفت نیز در این مراسم اظهار داشت: گسترش فضاهای دانشگاهی در این شهرستان یکی از آرزوها و نیازهای مردم منطقه است .

علی اسماعیل پور یادآور شد: رمز توسعه و پیشرفت در شفت ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهی است که تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان در این مراسم بیان داشت: دانشگاه پیام نور شفت از سال تحصیلی جدید با پذیرش 100 دانشجو در دو رشته کارشناسی علوم اجتماعی و الهیات اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق آغاز به کار می ‌کند.

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دانشگاه پیام نور شهرستان شفت صبح امروز طی مراسمی با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان در غرب استان گیلان افتتاح شد.

محمد دوستار عنوان کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه مردمی است که با هزینه کم، دانشجوی بومی می ‌پذیرد و در این زمینه از ویژگی های منحصر به فردی نیز برخوردار است