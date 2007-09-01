مراکز دانشگاهی ستون علمی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهردر شفت، ناصر عاشوری ظهر امروز در مراسم افتتاح دانشگاه پیام نور این شهرستان افزود: توسعه فضاهای دانشگاهی کشور لازمه توسعه یافتگی درسایر بخش هاست زیرا دانشگاه ها به عنوان ستون علمی هر منطقه، اعتباری بزرگ برای مردم به شمار می روند.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی دانشگاه پیام نور و استقرار دانشگاه آزاد اسلامی در شفت منشا تحولات بسیار و رشد در زمینه های مختلف توسعه در آینده این شهرستان است.
فرماندار شهرستان شفت نیز در این مراسم اظهار داشت: گسترش فضاهای دانشگاهی در این شهرستان یکی از آرزوها و نیازهای مردم منطقه است.
علی اسماعیل پور یادآور شد: رمز توسعه و پیشرفت در شفت ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهی است که تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته است.
رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان در این مراسم بیان داشت: دانشگاه پیام نور شفت از سال تحصیلی جدید با پذیرش 100 دانشجو در دو رشته کارشناسی علوم اجتماعی و الهیات اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق آغاز به کار می کند.محمد دوستار عنوان کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه مردمی است که با هزینه کم، دانشجوی بومی می پذیرد و در این زمینه از ویژگی های منحصر به فردی نیز برخوردار است. دانشگاه پیام نور شهرستان شفت صبح امروز طی مراسمی با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان در غرب استان گیلان افتتاح شد.
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