سند آموزش مدارس شبانه روزی تدوین می شود

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مدارس شبانه روزی امکان حضور دانش آموزان را در مناطق محروم فراهم می کند و این امریکی ازسیاست های مهم وزارت آموزش و پرورش است .

وی ادامه داد : گردهمایی های آموزشی مدیران در5 قطب کشور و در شهرهای مشهد، تهران، اردبیل، کرمانشاه نیز برای بالا بردن سطح کیفیت این کلاس ها برگزار شد.

فضلی خانی گفت : ادامه این گردهمایی ها سیزدهم و چهاردهم تیر امسال دراصفهان دنبال می شود .

مدیرکل آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی خاطرنشان ساخت : مدیران مدارس شبانه روزی نیازمند تعالیم مهارتهای حرفه ای هستند و به این منظور مسابقه ای برای این افراد برگزار و آثار آنان منتشر خواهد شد .