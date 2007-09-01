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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۵

سند آموزش مدارس شبانه روزی تدوین می شود

سند آموزش مدارس شبانه روزی تدوین می شود

مدیر کل آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش از تلاش جدی برای بالا بردن سطح کیفیت مدارس شبانه روزی و تولید سند آموزش در این آموزشگاه ها درآینده ای نزدیک خبر داد .

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مدارس شبانه روزی امکان حضور دانش آموزان را در مناطق محروم فراهم می کند و این امریکی ازسیاست های مهم وزارت آموزش و پرورش است .

وی ادامه داد : گردهمایی های آموزشی مدیران در5 قطب کشور و در شهرهای مشهد، تهران، اردبیل، کرمانشاه نیز برای بالا بردن سطح کیفیت این کلاس ها برگزار شد.

فضلی خانی گفت : ادامه این گردهمایی ها سیزدهم و چهاردهم تیر امسال دراصفهان دنبال می شود .  

مدیرکل آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی خاطرنشان ساخت : مدیران مدارس شبانه روزی نیازمند تعالیم مهارتهای حرفه ای هستند و به این منظور مسابقه ای برای این افراد برگزار و آثار آنان منتشر خواهد شد . 

کد مطلب 543979

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