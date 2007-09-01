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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۰۲

ارایه فناوری پردازش صحنه های جرم و جنایت در کوتاهترین زمان

ارایه فناوری پردازش صحنه های جرم و جنایت در کوتاهترین زمان

ارایه سیستم نوین پردازشگر قابل حمل برای نیروهای پلیس امکان نوین بررسی سرنخ ها در صحنه های وقوع جرم در نصف زمان فعلی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پردازشگر رایانه ای قابل حمل، ویژه نیروهای پلیسی بررسی کننده صحنه های جرم و جنایت طراحی و ساخته شده است که با کمترین میزان خطا و بالاترین ضریب دقت در نخستین آزمایشات در انگلیس آزمایش خود را پس داده است.

بررسی های اولیه نشان داده اند که این فناوری نوین ماموران ویژه پلیس را قادر می سازد تا در نصف زمان مورد نیاز فعلی، گزارشات دقیقی از صحنه های جرم و جنایت تهیه کنند.

بر اساس گزارش "نیو ساینتیست" ماموران ویژه پلیس باید هرگونه اطلاعات را از صحنه های جرم و جنایت جمع آوری و با پیداکردن ربط منطقی میان آنها گزارشات کامل و منتهی شونده به شناسایی مجرم یا مجرمان ارایه کنند. فناوری ارایه شده در دانشگاه بیرمنگام انگلیس این فرآیند معمولا زمان بر را کوتاه کرده و امکان تهیه گزارشات مستند و دقیق تر را فراهم کرده است.

مدل پیش ساخته این دستگاه ترکیبی از یک رایانه باریک و کوچک (در حد و اندازه یک کتاب) مجهز به ردیاب GPS و دوربینی دیجیتال و یک رادار برچسبی RFID است.

کد مطلب 543982

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