خط توليد ورق گالوانيزه فولاد مباركه اصفهان با ظرفيت 300 هزار تن رسما افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا حسينيان افزود: در چند سال گذشته قرارداد خريد تجيهزات نخستين خط ورق گالوانيزه در فولاد مباركه به صورت بيع متقابل با يك شركت بلژيكي به امضا رسيد.

وي افزود: علاوه بر آن قسمت هايي از تجهيزات (30 درصد) كه در كشور قابل ساخت بود توسط بيش از 24 شركت ايراني ساخته شده است و كليه كارهاي نصب و راه اندازي توسط كارشناسان داخلي و زير نظر كارشناسان شركت سازنده انجام گرفت.

وي با بيان اينكه خظ گالوانيزه در آبان ماه امسال وارد مرحله توليد آزمايشي شد افزود: از آن زمان تاكنون حدود يك هزار و 200 تن ورق گالوانيزه توليد شده است كه تنظيمات بعد از راه اندازي روي خط در حال انجام است كه انتظار مي رود با انجام اين تنظيمات ، كيفيت مرغوب پيش بيني شده در اين محصول بدست آيد.

حسينيان اظهار داشت: اين خط با هزينه 30 ميليون دلار و 150 ميليارد ريال اجرا شده است و ورقهاي از ضخامت 25/0 ميلي تا 5/2 ميلي متر توليد و به بازار عرضه مي شود.

به گفته وي همزمان با افتتاح اين خط سميناري با حضور استادان دانشگاهها ، مصرف كنندگان و صاحب نظران برگزار و مقالات و موضوعات گوناگوني ارايه خواهد شد كه در جهت بالا بردن آگاهي عمومي مصرف كنندگان ورق گالوانيزه خواهد بود.

وي افزود: ورق گالوانيزه يكي از محصولات مهم و پر مصرف در صنعت فولاد سازي است كه به دليل مقاومت بالاي اين محصول در برابر عوامل جوي كاربردهاي زيادي در خانه سازي و ساير مصارف صنعتي و غير صنعتي دارد.

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