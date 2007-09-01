"به سوی سرنوشت" توقیف نشده است / موسسه نشر آثار امام(ره) باید نکته ای از کتاب را تائید کند

پرویز کرمی - مدیرکل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نکته ای در کتاب « به سوی سرنوشت » وجود دارد که مورد شک و شبهه قرار گرفته است و پیش از این یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که اگر این نکته از سوی دفتر نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) رسما تایید شود از نظر ارشاد منعی برای انتشار ندارد. اما اینکه کتاب مذکور را از بازار جمع آوری کرده باشند به هیچ وجه درست نیست و از سوی وزارت ارشاد هم چنین کاری صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: اصلا از سوی وزارت ارشاد تصمیمی مبنی بر جمع آوری این کتاب گرفته نشده است و این مساله را تکذیب می کنم. اما نکته ای در این کتاب مطرح شده که اداره کتاب و کتابخوانی اعلام کرده است که درباره صحت مطالب مطرح شده در این کتاب درخصوص حضرت امام (ره) باید موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) پاسخگو باشد.

پرویز کرمی خاطرنشان کرد: این مساله هم که کتاب « به سوی سرنوشت » بدون دریافت مجوز وزارت ارشاد و اداره کتاب منتشر شده باشد به هیچ وجه صحت ندارد و ممکن است مجوز این کتاب در سالهای گذشته دریافت شده باشد و یا اینکه عنوان آن عوض شده باشد. با این حال این نکته که کتاب مذکور جمع آوری شده باشد اصلا درست نیست.