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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

آغاز به کار 30 گروه مقابله با تب مالت در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان لرستان گفت: به منظور پاکسازی و مقابله با شیوع بیماری تب مالت در استان، 30 گروه از تکنیسین‌ های دامپزشکی و بخش خصوصی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند.

جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: براساس بررسی ‌های انجام شده، مناطق مختلف استان از جمله پلدختر، الیگودرز و بخش چگنی خرم ‌آباد به ‌عنوان کانون‌های آلوده این بیماری شناسایی شده که به همین دلیل بیشتر فعالیت گروه ها در این مناطق است .

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح که یک ماه به طول می‌انجامد، چهار میلیارد و 987 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

گودرزی افزود: در راستای اجرای این طرح بیش از یک میلیون و 972 هزار راس گاو، گوساله، بره و بز مولد علیه بیماری تب مالت واکسینه می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان یادآور شد: 60 درصد دام ها توسط بخش خصوصی و 40 درصد توسط شبکه دامپزشکی به صورت رایگان واکسیناسیون می‌شوند.

وی بیان داشت: با اجرای این طرح 90 درصد از دام های مولد علیه بیماری تب مالت ایمن می‌شوند.

گودرزی عنوان کرد: براساس تحقیقات انجام شده، بیماری تب مالت بیش از 120 سال است که در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و تاکنون ریشه ‌کن نشده است.

کد مطلب 543991

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