مدیران جهادی و مسجدی در فارس منصوب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر یکشنبه در سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید در جامعه مورد توجه باشد آباد کردن مساجد و افزایش اثرگذاری مساجد در جامعه است.

وی ادامه داد: جایگاه و اهمیت مساجد در جامعه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌توان مسائل فرهنگی و اجتماعی را از مبدا مساجد برطرف کرد، این در حالی است که اگر مدیران فرهنگی به موضوع مساجد اهمیت ندهند شاهد خواهیم بود که در جامعه انحرافاتی ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: از آن جهت مدیریت مساجد بر عهده روحانیت است که بتوان پاکی و سلامت مساجد حفظ شود و اگر این مدیریت به دست شخص دیگری بیافتد ضررات متعددی به جامعه تحمیل می‌شود.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: برای اینکه شبکه مساجد استان تشکیل شود و ارتباط مساجد مختلف با موضوع ولایت و رهبری امت سامان پیدا کند، باید مرکز امور مساجد ساماندهی شود از این رو این مرکز در استان طی چند ماه اخیر سازماندهی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌هایی که به صورت مردم نهاد در استان فارس صورت گرفته است شاهد هستیم که رویدادهای مناسبی در حوزه مدیریت مساجد شکل گرفته و لازم به ذکر است که بسیج نیز با اجرای طرح مسجد محوری اثرگذاری مساجد در استان را افزایش داده اند.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مسئولان کانون‌های مساجد بهترین فرد برای ایجاد فضاهای فرهنگی در جامعه هدف هستند از این رو نباید از این فرصت مناسب غافل شد.

او در خصوص برش فرهنگی استان نیز تصریح کرد: نقشه فرهنگی جامعه تدوین شده و برش فرهنگی استان فارس نیز تدوین شده است از این رو ٨۶ برنامه برای سال ١۴٠١ در فارس برنامه ریزی شده است از این رو تمامی دستگاه‌های فرهنگی مکلف اند که برنامه ریزی لازم را انجام داده تا بتوان این سند را اجرایی نمود.

امام جمعه شیراز از برنامه ریزی برای شیراز در راستای اجرای سند توسعه فرهنگی خبر داد.