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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان مطرح کرد؛

هدف گذاری کاشت نهال از درختان غیر مثمر به مثمر تغییر کرده است

هدف گذاری کاشت نهال از درختان غیر مثمر به مثمر تغییر کرده است

اصفهان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: هدف گذاری از کاشت درختان غیر مثمر به سمت درختان مثمر رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاظمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم درختکاری سپاه صاحب الزمان اظهار داشت: امروز ۱۵ اسفند ماه روز اول هفته منابع طبیعی است و به دلیل تصادف آن با روز پاسدار در محل سپاه صاحب الزمان گرد هم آمدیم.

وی افزود: هدف گذاری ما در کاشت درختان از درختان غیر مثمر به سمت درختان مثمر رفته است و در تولید، توزیع و کاشت نهال قرار بر این شده است که در طول هفته منابع طبیعی در راستای پویش ایران سبز قدم برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در خصوص انواع درخت توزیعی در هفته منابع طبیعی ادامه داد: درخت‌های توت، زبان گنجشک، اقاقیا، سنجند و زیتون است که جدای از بحث زیست محیطی می‌تواند ارزش غذایی داشته باشد.

کاظمی خاطر نشان کرد: توزیع نهال بین دهداری‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود و بر اساس نوع نیاز و نوع نهال مدنظر توزیع صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، هفته منابع طبیعی در ایران از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه می‌باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعی، روز درختکاری نامگذری شده است.

کد مطلب 5439976

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