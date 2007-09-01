اجرای طرح ویزیت رایگان بیماران ناتوان جسمی در منزل منتفی است

دکتر شیروان دارائی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : طرح ویزیت رایگان بیماران ناتوان جسمی به صورت پایلوت در بخش درمان استان تهران اجرا شد که بررسی عملکرد آن نشان داد که اجرای این طرح چندان موفقیت آمیز نبوده است .

وی در ارتباط با بحث های عنوان شده در خصوص کمبود اعتبار برای اجرای این طرح گفت : بحثی در ارتباط با کمبود اعتبار وجود ندارد و فقط به علت عدم نتیجه لازم این طرح متوقف شد .

وی نتایج و هدفی که سازمان با اجرای این طرح دنبال می کرد و در مرحله پایلوت به آن دست نیافت را بازگو نکرد.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در خصوص ضرورت اجرای چنین طرحی در کشور گفت : در هیچ کجای دنیا چنین طرحی اجرا نمی شود و بیماران ناتوان جسمی از طریق مراکز اورژانس خدمات دریافت می کنند .

گفتنی است ، چندی پیش مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود، طرح ویزیت رایگان بیماران جسمی و حرکتی هزینه های بسیاری برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشت بنابراین قرار شد اجرای این طرح متوقف شود.

شایان ذکر است ، گفته هایی درخصوص اجرای مجدد این طرح با تامین اعتبار لازم صورت گرفته بود که با تاکید مسئولان درمان سازمان تأمین اجتماعی، اجرای این طرح به صورت کامل منتفی شد.