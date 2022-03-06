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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۱۴

استاندار قم :

دستگاه‌های استان تسهیل گر فعالیت خیرین در قم باشند

دستگاه‌های استان تسهیل گر فعالیت خیرین در قم باشند

قم-استاندار قم با قدردانی از حضور و مشارکت خیرین در عرصه‌های مختلف، خواستار تلاش دستگاه‌های اداری برای تسهیل گری و رفع موانع فعالیت این قشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم در همایش تجلیل از جامعه خیرین استان، با تقدیر از منش والا و عزت مندی انسان‌های خیر و نیکوکار، اظهار کرد: با همت و مشارکت خیرین در عرصه‌های مختلف، شاهد برداشته شدن گام‌های بلندی در زمینه گره گشایی از مشکلات و رفع حوائج اقشار نیازمند هستیم.

استاندار قم با اشاره به کارکردهای ویژه قم به ویژه در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی بیان داشت: مشارکت خیرین در این عرصه نیز می‌تواند کمک کننده و راهگشا باشد.

شاهچراغی همچنین سایر عرصه‌های نیازمند مشارکت خیرین را مورد اشاره قرار داد و گفت: خیرین می‌توانند در کمک به رفع موانع و توسعه خدمات در عرصه‌های مختلفی چون سلامت، مدرسه سازی، مسکن، معیشت و ازدواج جوانان نیز نقش مؤثری را ایفا نمایند.

نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جهان و کشور، تصریح کرد: حضور خیرین و گروه‌های مردمی و جهادی در حوزه سلامت و تهیه و توزیع بسته‌های کمک مومنانه، جلوه‌های زیبایی از نوع دوستی ایرانیان را به نمایش گذاشت و زمینه ساز موفقیت‌های کشورمان در مقابله با کرونا شد.

وی به مشارکت تحسین برانگیز خیرین استان قم در مبارزه با کرونا و کمک به تکمیل و توسعه زیرساخت‌های درمانی استان اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های دولتی باید تسهیل گر و رفع کننده موانع فعالیت خیرین در عرصه‌های مختلف باشند.

وی ادامه داد: خیرین همان مردمی هستند که در عرصه‌های خدمت ورود کرده‌اند و مسئولان باید در این زمینه این عزم را هماهنگ کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم، از تعدادی از خیرین استان در عرصه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5439991

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