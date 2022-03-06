به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم در همایش تجلیل از جامعه خیرین استان، با تقدیر از منش والا و عزت مندی انسانهای خیر و نیکوکار، اظهار کرد: با همت و مشارکت خیرین در عرصههای مختلف، شاهد برداشته شدن گامهای بلندی در زمینه گره گشایی از مشکلات و رفع حوائج اقشار نیازمند هستیم.
استاندار قم با اشاره به کارکردهای ویژه قم به ویژه در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی بیان داشت: مشارکت خیرین در این عرصه نیز میتواند کمک کننده و راهگشا باشد.
شاهچراغی همچنین سایر عرصههای نیازمند مشارکت خیرین را مورد اشاره قرار داد و گفت: خیرین میتوانند در کمک به رفع موانع و توسعه خدمات در عرصههای مختلفی چون سلامت، مدرسه سازی، مسکن، معیشت و ازدواج جوانان نیز نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نماینده عالی دولت در استان همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جهان و کشور، تصریح کرد: حضور خیرین و گروههای مردمی و جهادی در حوزه سلامت و تهیه و توزیع بستههای کمک مومنانه، جلوههای زیبایی از نوع دوستی ایرانیان را به نمایش گذاشت و زمینه ساز موفقیتهای کشورمان در مقابله با کرونا شد.
وی به مشارکت تحسین برانگیز خیرین استان قم در مبارزه با کرونا و کمک به تکمیل و توسعه زیرساختهای درمانی استان اشاره کرد و افزود: دستگاههای دولتی باید تسهیل گر و رفع کننده موانع فعالیت خیرین در عرصههای مختلف باشند.
وی ادامه داد: خیرین همان مردمی هستند که در عرصههای خدمت ورود کردهاند و مسئولان باید در این زمینه این عزم را هماهنگ کنند.
گفتنی است در پایان این مراسم، از تعدادی از خیرین استان در عرصههای مختلف تقدیر به عمل آمد.
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